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Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
2 хв.

Карта бойових дій на 31 липня 2025 – ситуація на фронті

Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

Від початку минулої доби відбулося 159 бойових зіткнення на фронті.

Про це станом на 22:00 30 липня повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Російські війська завдали п’ятдесят авіаційних ударів, застосувавши 77 керованих бомб. Крім цього, росіяни залучили до ураження 1292 дронів-камікадзе та здійснили 4162 обстріли по позиціях наших військ і населених пунктах.

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Де точаться бої в Україні 31 липня 2025 року – дивіться на карті бойових дій.

Карти бойових дій в Україні на 31 липня 2025

 

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 254-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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