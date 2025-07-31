Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
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Карта бойових дій на 31 липня 2025 – ситуація на фронті
Від початку минулої доби відбулося 159 бойових зіткнення на фронті.
Про це станом на 22:00 30 липня повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Російські війська завдали п’ятдесят авіаційних ударів, застосувавши 77 керованих бомб. Крім цього, росіяни залучили до ураження 1292 дронів-камікадзе та здійснили 4162 обстріли по позиціях наших військ і населених пунктах.
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Де точаться бої в Україні 31 липня 2025 року – дивіться на карті бойових дій.
Карти бойових дій в Україні на 31 липня 2025
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 254-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
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