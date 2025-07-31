Карта бойових дій на 31 липня 2025 – ситуація на фронті

Від початку минулої доби відбулося 159 бойових зіткнення на фронті.

Про це станом на 22:00 30 липня повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Російські війська завдали п’ятдесят авіаційних ударів, застосувавши 77 керованих бомб. Крім цього, росіяни залучили до ураження 1292 дронів-камікадзе та здійснили 4162 обстріли по позиціях наших військ і населених пунктах.

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