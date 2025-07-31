Удар по Краматорську: зруйновано п’ятиповерхівку, одна людина загинула

31 липня близько 14:00 росіяни обстріляли центр Краматорська на Донеччині – снаряд влучив у п’ятиповерхівку, половину будинку зруйновано.

Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.

Удар по Краматорську 31 липня: які наслідки

– Краматорськ зазнав ворожого удару – центральна частина міста, – повідомив керівник.

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Згодом він додав, що є постраждалі.

Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін розповів, що о 14:15 сили РФ скинули авіабомбу на багатоповерхівку в Краматорську.

– Відомо про одну загиблу людину та 11 поранених. Під завалами можуть перебувати люди. Зараз на місці працюють органи влади, підрозділи поліції, ДСНС. Усім пораненим надана кваліфікована медична допомога, – сказав очільник ОВА.

За даними Генштабу ЗСУ, протягом доби росіяни здійснили сім атак на Краматорському напрямку в районах Часового Яру, Міньківки, Новомаркового та у напрямку Бондарного, Предтечиного.

Нагадаємо, вночі 22 липня російська армія скинула керовану авіабомбу на Краматорськ. Вибух спричинив руйнування багатоповерхівки, загинув 10-річний хлопчик. П’ятеро людей отримали поранення.

Фото: Донецька ОВА

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