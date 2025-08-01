Тариф на світло з 1 серпня 2025 року: чи зміняться платіжки українців

Тариф на електроенергію з 1 серпня для українців не зміниться. Скільки доведеться платити населенню за світло – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Тариф на електроенергію з 1 серпня 2025 року

Вартість електроенергії з 1 серпня, як і у минулі місяці, становитиме 4,32 грн/кіловат-година. Згідно з постановою Кабміну, такий тариф на світло для населення діятиме до кінця жовтня 2025 року.

Зазначимо, що для тих, у кого вдома двозонні лічильники, тариф у певний час доби, а саме з 23:00 до 07:00, нижчий. Ціна становить 2,16 грн за кВт-год.

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В опалювальний період (з 1 жовтня до 30 квітня) діє особливий тариф для тих, хто використовує електричне опалення. За споживання до 2 000 кВт∙год на місяць ціна на електроенергію – 2,64 грн/кВт∙год. Якщо спожито понад 2 000 кВт∙год, то людина має сплатити 4,32 грн/кВт∙год за те, що вище вказаної межі.

Як платити менше за світло з двозонним лічильником

Раніше уряд України повідомляв, як перейти на двозонний облік електроенергії.

Для того щоб встановити двозонний лічильник, споживачу потрібно подати заяву про його встановлення до місцевого оператора системи електроенергії.

Окрім заяви, необхідно надати:

паспорт;

ідентифікаційний код;

документи на право власності або користування приміщенням;

договір про надання послуг із розподілу.

Якщо купляєте лічильник самостійно, важливо впевнитися, що прилад сертифікований і відповідає технічним вимогам. Також можна придбати запрограмований лічильник в оператора системи розподілу електроенергії.

Нагадаємо, раніше тодішній міністр енергетики Герман Галущенко казав, що планів підвищувати тариф на електроенергію в Україні немає.

Як прогнозує Національний банк, в Україні дефіцит електроенергії збережеться до 2027 року, хоча й поступово зменшуватиметься.

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