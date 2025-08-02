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Марта Бондаренко, редакторка стрічки
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Міноборони посилює Лінію дронів: ЗСУ отримають 8 млрд грн на БпЛА

дрон білий вовк
Фото: Міноборони

Міноборони України затвердило рішення про збільшення інвестицій у дрони та зміцнення Сил оборони.

Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

Збільшення інвестицій у дрони

Так, 8 млрд грн підуть на нагальні потреби військових частин, залучених до проєкту Лінія дронів. А також на посилення безпілотних систем у новосформованих підрозділах.

Зараз дивляться

За словами Дениса Шмигаля, фінансування дозволить забезпечити нагальні потреби таких підрозділів, як Птахи Мадяра, К2, Рарог, Ахіллес, Немезіс, Чорний ліс.

– Вони продемонстрували високу ефективність: тільки впродовж минулого місяця знищено 22,7 тисячі ворожих цілей, – наголосив міністр оборони України.

Денис Шмигаль також повідомив, що питання фінансування проєкту Лінія дронів обговорюється з партнерами. Так, двостороння угода з Нідерландами передбачає придбання безпілотників в українських виробників.

Державний Ощадбанк уже надав банківських гарантій за контрактами на суму €837 млн.

Крім того, 1 млрд грн Міноборони спрямує на антидроновий захист маршрутів евакуації та логістики.

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Раніше повідомлялося про те, що уряд спростив виробництво боєприпасів для потреб ЗСУ.

Також Кабмін дозволив виробникам дронів і РЕБ додавати відсотки за кредитами до собівартості продукції.

Джерело: Міноборони

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