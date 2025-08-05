Україна отримає $500 млн на закупівлю американської зброї й ракет для Patriot – Зеленський

Сьогодні є рішення Швеції, Норвегії та Данії на загальну суму в $500 млн на закупівлю американської зброї, зокрема ракет для систем ППО Patriot.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні за підсумками 1259 доби повномасштабної війни Росії проти України.

Зеленський про посилення ППО України

– Ми обговорили сьогодні з президентом США двосторонні відносини. Ми пропонуємо хорошу угоду щодо дронів. Ми будемо з командою США працювати над деталями угод, – заявив Зеленський.

Президент України подякував США, партнерам в Європі та НАТО за можливість нового постачання зброї в межах спеціальної ініціативи.

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За його словами, напередодні було рішення Нідерландів про €500 млн.

Вже сьогодні є рішення Швеції, Норвегії та Данії на загальну суму в $500 млн – це кошти на закупівлю американської зброї, зокрема ракет для ЗРК Patriot.

– Дякую! Особливо також хочу відзначити зусилля Марка Рютте, щоб це запрацювало. Сьогодні, до речі, з Марком ми говорили – я подякував йому особисто, – наголосив глава держави.

Зеленський про зусилля для закінчення війни

Сьогодні Зеленський говорив з президентом США Дональдом Трампом. Найголовніше – про закінчення війни.

– Він дуже добре поінформований, знає про російські удари та ситуацію на фронті. Про те, що росіяни зараз намагаються зробити удари більш інтенсивними, – наголосив президент.

За його словами, в Україні повністю підтримують американську пропозицію негайного припинення вогню.

Глава держави наголосив, що вже застосовувалося багато різних форматів для припинення вогню і вбивств.

– Ми говорили та пропонували Росії тишу в небі – відсутність ударів ракет і дронів. І загалом по цивільній інфраструктурі. І конкретно – відсутність ударів по енергетиці. Все це порушувалось росіянами. Причому дуже цинічно, – звернув увагу він.

Навіть коли війська РФ не били ударними дронами Shahed, то вони атакували енергетичне обладнання та трансформатори.

І жодного дня вони не припиняли терору проти цивільних, не давали реальної повної тиші на фронті, наголосив Зеленський.

Першопричиною війни є лише бажання росіян контролювати життя, підкорювати та убивати сусідів. Якби не це, війни б не було, переконаний президент України.

– Дуже важливо, що в Москві почали зважати на тиск світу. На тиск США, на загрозу більш жорстких санкцій за війну. Один з ключових санкційних треків – проти російської нафти. Щоб Росія пішла на мир, у неї мають закінчитися гроші на війну. Працюємо заради цього. Я вдячний усім у світі, хто підтримує, – стверджує Зеленський.

Зеленський про удари РФ у Харківській області

Сьогодні весь день у Лозовій на Харківщині після ударів російських ударів Shahed працювали українські рятувальники та ремонтники.

– Понад два десятки Shahed – цілеспрямовано, по цивільній інфраструктурі. Це специфічна тактика російського терору. Вони спрямовують кілька десятків Shahed на одне місто, – наголосив президент.

У Лозовій загинули дві людини – глава держави висловив співчуття рідним та близьким.

Ще 13 людей постраждали, серед них – дві дитини. Усім надається необхідна допомога. Пошкоджена залізнична інфраструктура.

– Українські залізничники – це справжні герої, які вже відновили рух через Лозову. Важливо, що завжди наші люди відновлюють основу для життя. Це знають у світі. Дуже добрі слова говорять про українців. Допомагають нашій державі завдяки тому, що стільки всього українці роблять для захисту життя, – сказав Зеленський.

Зеленський про оборонну підтримку України

Президент України говорив сьогодні з прем’єр-міністром Хорватії, якого привітав з Днем перемоги.

– Це День хорватських захисників незалежності. Україна вдячна Хорватії за дуже принципову підтримку нашої боротьби за незалежність, – сказав Зеленський.

Вони обговорили ситуацію на фронті та українські дипломатичні можливості.

Глава держави подякував Хорватії за приєднання до інструменту SAFE – Security Action For Europe.

За словами президента, це спеціальна програма в Європейському Союзі, яка акумулює кошти на зброю. Зокрема, наша держава отримає оборонну підтримку в межах цієї програми.

– 18 країн-учасниць, ми говоримо з усіма. Україна повноправно готова брати участь у програмі. Тим паче, що наша зброя є однією з найбільш ефективних, – переконаний Зеленський.

Водночас глава держави говорив сьогодні з прем’єр-міністром Греції, якому подякував за підтримку.

Вони обговорили, що можна зробити разом для захисту життів і зміцнення дипломатії.

Володимир Зеленський подякував Греції та прем’єр-міністру за готовність брати участь у відбудові в Одесі та розбудові наших транспортних коридорів не тільки в Україні, а загалом у нашій частині Європи.

Зеленський про Ставку за підсумками візиту на Харківщину

Президент України провів Ставку верховного головнокомандувача про те все, що йому вчора говорили наші військові на Харківщині.

– Дуже конкретна розмова була з ними. Всі питання сьогодні я поставив військовому командуванню, Генеральному штабу, міністру оборони України, – заявив глава держави.

Він заявив, що Україна точно збільшить фінанси для бригад на пряму закупівлю дронів.

За словами Зеленського, на понеділок має бути чіткий порядок дій, як українські бригади зможуть напряму купувати пікапи – саме такі, які їм потрібні.

Крім цього, президент анонсував розширення контракту 18–24, а зараз пропрацьовуються деталі.

Також Зеленський доручив реалізувати те, про що говорив з українськими воїнами. Серед них – питання підготовки, комунікації всередині армії між вищим командуванням і бригадами.

Вони домовилися, що буде регулярна комунікація, зокрема з батальйонами.

– Спробуємо зробити це так, щоб дійсно знати, які є потреби. Павло Паліса займається цим разом із Генштабом та командувачами, – сказав Зеленський.

Ще одна принципова річ, про яку говорили, стосується нагород. На жаль, дуже часто так буває, що нагороди чекають місяцями, коли президент уже підписав указ і пройшли всі формальності, а вручення немає.

– Надто багато бюрократії абсолютно на всіх етапах – від подання до вручення. Будемо скорочувати цей шлях, – наголосив президент.

Зеленський про повернення викрадених дітей

Президент відзначив глобальну коаліцію за повернення українських дітей, які були викрадені Росією, та роботу ініціативи Bring Kids Back UA.

Сьогодні є заява країн коаліції – це 38 країн, Рада Європи, Європейський Союз.

– Абсолютно чітка підтримка, принципова вимога миру та відновлення справедливості, – звернув увагу Зеленський.

На думку президента, всі українські діти, військові та цивільні полонені мають бути повернуті додому – в Україну.

– І все інше, що треба для миру, починаючи з припинення вбивств. Треба це робити – саме Росії треба це робити. Росія повинна припинити цю війну, яку вона сама почала та затягує. Україна обов’язково захистить свою незалежність, – резюмував глава держави.

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