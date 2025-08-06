За два дні до дедлайну Трампа: Путін і Віткофф провели переговори у Москві

Американський спецпосланець Стів Віткофф зустрівся в Кремлі з президентом РФ Володимиром Путіним, за два дні до завершення терміну, встановленого президентом США Дональдом Трампом для досягнення мирної угоди щодо України або запровадження нових санкцій проти Москви.

Про це повідомляє Reuters.

Зустріч Віткоффа і Путіна: що відомо

Віткофф прибув до Москви з терміновою місією, щоб спробувати знайти прорив у війні, яка триває вже 3,5 роки після повномасштабного вторгнення РФ. Російське держТБ показало короткі кадри рукостискання з Путіним, а переговори, за даними росЗМІ, тривали близько трьох годин.

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Видання The Guardian пише, що за словами колишнього посла РФ у США та помічника Путіна Юрія Ушакова, зустріч була “корисною та конструктивною”. Він повідомив, що Росія отримала певні сигнали від Трампа і надіслала свої сигнали у відповідь, але не уточнив їхній зміст. Також сторони обговорили перспективи розвитку стратегічного партнерства між США та Росією.

За даними Bloomberg та The Bell, Кремль може запропонувати мораторій на авіаудари з обох боків — ідею, яку раніше озвучив президент Білорусі Олександр Лукашенко. Такий крок стане лише частковою поступкою і не замінить повного припинення вогню, якого домагаються США та Україна.

Трамп посилює тиск на Росію, погрожуючи запровадити високі мита для країн, які купують російські енергоносії, зокрема Індії, яка є одним із головних імпортерів нафти разом із Китаєм. Кремль заявляє, що такі погрози є незаконними.

З моменту відновлення прямих мирних переговорів у травні Росія здійснила наймасштабніші авіаудари по Україні за час війни, убивши щонайменше 72 людей у Києві. Україна продовжує атакувати російські нафтопереробні заводи та склади пального.

Головні умови Кремля для миру, за словами російських джерел, — юридичне зобов’язання НАТО не розширюватися на схід, нейтралітет України, так званий захист російськомовних та визнання тимчасово окупованих територій російськими.

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