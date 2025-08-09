Зеленський: Росія нав’язує ідею обміну території без гарантій миру

Президент України Володимир Зеленський заявив, що, попри активізацію дипломатії, не бачить зрушень у російській позиції щодо припинення війни.

Про це глава держави повідомив у Telegram після розмови з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен.

Росія інвестує у війну та нав’язує невигідний обмін територій

Росія, як і раніше, не готова припиняти вбивства, продовжує інвестувати у війну та нав’язує ідею обміну української території на українську територію.

За словами глави держави, такі пропозиції не несуть жодних гарантій, окрім створення для росіян більш вигідних позицій для відновлення агресії.

Зеленський наголосив, що всі кроки мають наближати до реального завершення війни, а не до її переформатування в нову фазу.

Окрему увагу президент приділив євроінтеграції.

Під час розмови з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен обговорювалися результати України та Молдови на шляху до вступу в Євросоюз.

Сторони підкреслили необхідність справедливого підходу та виконання зобов’язань як для Києва, так і для Кишинева.

Президент подякував данській прем’єрці за підтримку, а також обговорив поточну дипломатичну ситуацію й комунікацію з міжнародними партнерами.

Він підкреслив, що спільні рішення з союзниками мають зміцнювати колективну безпеку, не залишаючи Росії можливостей для підготовки нової агресії.

Нагадаємо, що останніми днями активно обговорюється зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна.

Вона має відбутися 15 серпня на Алясці.

