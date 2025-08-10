РФ дронами вдарила по вокзалу у Синельниковому: скасовано низку поїздів

Головне 10 серпня вночі російські війська атакували залізничну станцію у Синельниковому.

Через атаку на залізничний вузол рух поїздів тимчасово зупинили.

Росіяни вночі атакували Синельникове, що на Дніпропетровщині. Під удар потрапила залізнична інфраструктура.

Про це повідомили голова правління Укрзалізниці Олександр Перцовський та керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Атака дронів на Синельникове сьогодні, 10 серпня: що відомо

За словами Сергія Лисака, через нічну атаку дронів у Синельниковому сталося декілька пожеж. Вибухами пошкоджена інфраструктура, є руйнування на транспортному підприємстві.

Також через атаку дронів понівечені два приватні будинки.

Олександр Перцовський розповів, що дрони вдарили по залізничному вузлу та вокзалу у Синельниковому. Там сталася масштабна пожежа.

Згодом рятувальники ДСНС повідомили, що ліквідували пожежі, які виникли внаслідок ворожих атак на Синельникове. На щастя, загиблих та травмованих немає.

Скасування поїздів на Дніпропетровщині

Як повідомили в Укрзалізниці, через атаку дронів на Синельникове довелося скасувати низку поїздів, зокрема:

6107 Синельникове-1 — Дніпро-Головний

6272 Синельникове-1 — Самійлівка

6277 Самійлівка — Дніпро-Головний

6583 Синельникове-1 — Запоріжжя-2

6185 Синельникове-1 — Дніпро-Головний

6104 Синельникове-1 — Чаплине

6148 Чаплине — Демурине

6143 Демурине — Чаплине

6141 Чаплине — Дніпро-Головний

7201 Синельникове-1 — Дніпро-Головний

6533/6534 Запоріжжя-2 — Синельникове-1

6548/6547 Синельникове-1 — Запоріжжя-2

6109 Демируне — Дніпро-Головний

6110 Дніпро-Головний — Чаплине.

Поїзд №7202 Камʼянське-Пасажирське — Дніпро-Головний курсує за зміненим маршрутом (замість Камʼянське-Пасажирське — Синельникове-1).

За словами Сергія Лисака, вночі в небі над Дніпропетровщиною сили ППО знищили 21 безпілотник.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 264-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

