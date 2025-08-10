Генштаб ЗСУ спростував фейки про окупацію села Дачне на Дніпропетровщині

Сили оборони України продовжують контролювати село Дачне Дніпропетровської області. Поширена в мережі інформація про нібито просування російських військ у цей населений пункт не відповідає дійсності.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Дачне під контролем Сил оборони: що відомо

— Сили оборони продовжують контролювати населений пункт Дачне (Дніпропетровська обл.). Інформація про його окупацію не відповідає дійсності, — йдеться у заяві.

У Генштабі зазначили, що українські військові успішно стримують ворога, завдають йому значних втрат у живій силі та утримують визначені рубежі.

Військові закликали громадян довіряти лише офіційним джерелам та перевіряти отриману інформацію.

Нагадаємо, Сили оборони України повідомили про звільнення та повну зачистку від російських окупантів населеного пункту Безсалівка Сумської області.

В операції брали участь підрозділи 33 окремого штурмового полку та 24 окремого штурмового батальйону. Під час бойових дій українські військові ліквідували 18 російських загарбників.

