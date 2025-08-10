Укр Рус
Євгенія Мороз, редакторка стрічки новин
Генштаб ЗСУ спростував фейки про окупацію села Дачне на Дніпропетровщині

Дачне на Дніпропетровщині під контролем ЗСУ — Генштаб
Фото: Факти ICTV

Сили оборони України продовжують контролювати село Дачне Дніпропетровської області. Поширена в мережі інформація про нібито просування російських військ у цей населений пункт не відповідає дійсності.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Дачне під контролем Сил оборони: що відомо

— Сили оборони продовжують контролювати населений пункт Дачне (Дніпропетровська обл.). Інформація про його окупацію не відповідає дійсності, — йдеться у заяві.

У Генштабі зазначили, що українські військові успішно стримують ворога, завдають йому значних втрат у живій силі та утримують визначені рубежі.

Військові закликали громадян довіряти лише офіційним джерелам та перевіряти отриману інформацію.

Дачне

Фото: Google maps

Нагадаємо, Сили оборони України повідомили про звільнення та повну зачистку від російських окупантів населеного пункту Безсалівка Сумської області.

В операції брали участь підрозділи 33 окремого штурмового полку та 24 окремого штурмового батальйону. Під час бойових дій українські військові ліквідували 18 російських загарбників.

війнаВійна в УкраїніЗСУ
