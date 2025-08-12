80% зупиняють на випередження: керівник СБУ про план Путіна Диверсійний шум

Служба безпеки України здійснює ефективну протидію російському плану Диверсійний шум, який полягає у масштабних терактах і підпалах.

СБУ про російський план Диверсійний шум

Як заявив керівник СБУ Василь Малюк в ефірі телемарафону Єдині новини, цей план затвердив особисто російський диктатор Володимир Путін наприкінці 2023 року.

За його словами, тоді ворог почав масштабно проводити диверсії на території всієї України.

– Диверсійний шум – це спроба нас залякати. Це справжній масштабований терористичний акт, який санкціонував особисто Путін. Ми це розуміємо. І він розуміє, що ми це знаємо, – сказав Малюк.

Спочатку все почалося з підпалів автомобілів, потім перейшло до роботи із саморобними вибуховими пристроями, поділився Малюк.

– Я не можу розповідати всіх деталей. Але, повірте, ми дуже ефективно протидіємо на випередження, – наголосив керівник СБУ.

Як зазначив Малюк, майже 80% всіх подібних злочинних ворожих проявів розкриваються на випередження – цьому намагається запобігати Служба безпеки України.

Він звернув увагу, що дуже важливу роль відіграє інститут подвійної агентури, який дає можливість контролювати ситуацію в Україні та своєчасно затримувати ворожих поплічників.

За словами Малюка, з початку повномасштабного вторгнення СБУ викрила 118 агентурних мереж РФ, які збирали інформацію про Сили оборони, готували атаки по Україні, а також замахи на президента Володимира Зеленського.

