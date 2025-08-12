СБУ завдала понад 200 ударів дронами Deep Strike всередині РФ – Малюк

Українські ударні безпілотники Deep Strike, які здатні завдавати ураження вглиб російської території, є окремим напрямком роботи.

Про це заявив керівник Служби безпеки України Василь Малюк в ефірі телемарафону Єдині новини.

Далекобійні удари дронами у РФ

– Щоранку ми і вся Україна очікують відповідних новин. Сьогодні вранці є у нас успішні реалізації по ворожому військово-промисловому комплексу і наземним станціям пуску Shahed, – розповів керівник СБУ.

За його словами, українські далекобійні безпілотники Deep Strike, які здатні бити вглиб російської території, є окремим напрямком роботи.

Як зазначив Малюк, дуже успішно працює Центр спеціальних операцій А, який є флагманом не лише в СБУ, а й взагалі в Україні щодо цього різновиду повітряних операцій.

Він наголосив, що інші підрозділи СБУ та регіональні управління зараз живуть Deep Strike як таким.

Методологія застосування далекобійних дронів

– Напрацьована дуже серйозна методологія використання цих засобів. Я не розповідатиму прямо деталі. Але ви маєте розуміти, що будується певна каскадність, ідуть хибні цілі, легкі та тяжкі засоби, – розповів Малюк.

За словами керівника СБУ, це все дає відповідний успішний результат.

Малюк наголосив, кількість успішних уражень в глибокому тилу ворога завдяки далекобійним дронам досягає 200 разів, зокрема, по об’єктах військово-промислового комплексу, логістиці та командних пунктах.

– Свого часу нафтовидобувну і переробну галузь, яка живить їхнє Міністерство оборони відповідними брудними рублями. Тому ця робота – вона триває, – стверджує керівник СБУ.

Ураження далекобійними дронами

– Серед якихось таких прикладів цікавих, то варто, мабуть, Торопець згадати. Це населений пункт, в якому були уражені ворожі склади. Там було на той час 160 тис. тонн ворожих боєприпасів. І 1/2, тобто половина, всіх запасів 120-ї міни, – сказав він.

Як зазначив керівник Служби безпеки України, це був значний успіх. На той час СБУ працювала 120 безпілотниками, ще 20 інших дронів запускали Сили оборони.

На його думку, тут, як і в багатьох інших питаннях, потрібна єдність. І коли єднають зусилля СБУ, Сили безпілотних систем, ГУР, ССО, СЗР і навіть прикордонники, то виходять доволі унікальні операції.

– Є певні ноу-хау, знову ж таки, не називатиму назв цих засобів і виробників, – звернув увагу Малюк.

Але є доволі недорогі сьогодні засоби, які коштують близько $3 тисяч, але летять далеко за 700 км і несуть 5 кг вибухівки.

– Усі ми є свідками, як росіяни зупиняють аерорух. У них це називається План Ковер, тобто, коли вони зупиняють свої аеропорти. Це не значить, що ми жалимо десь там аеропорти і вдаряємо. Ні, ми б’ємо військові цілі, – наголосив Малюк.

За його словами, за наявності в повітрі далекобійних дронів ворог зупиняє аерорух своїх літальних відповідних засобів цивільної авіації.

За підтвердженими даними, як свідчить російська статистика, на 6% збільшилась недовіра до влади у РФ у зв’язку з цим, наголосив керівник СБУ.

Василь Малюк наголосив, що прямі збитки РФ становлять понад $250 млн – це лише от те, що вдалося зробити у липні, тому це доволі ефективно.

