Цього прагне Путін, але Україна не розглядає територіальні поступки – Сибіга

Україна не розглядає питання територіальних поступок Росії, і про це раніше публічно заявив президент Володимир Зеленський.

Це сказав глава МЗС Андрій Сибіга на спільній пресконференції з чеським колегою Яном Липавським, відповідаючи на запитання щодо територіальних поступок РФ.

Сибіга про територіальні поступки

– Конституція України містить всі відповіді на ваше запитання. Україна прагне справедливого, всеосяжного, сталого миру, базованого на статуті ООН і нормах міжнародного права. Жодної політики умиротворення, – наголосив він.

Сибіга нагадав про наслідки домовленостей у Мюнхені 1938 року.

Зараз дивляться

– Це, власне, те, чого прагне Володимир Путін: політика Мюнхен-2, продовження Ялтинського світового порядку, побудований на поділі сфер впливу. Світ має цьому протидіяти мирними зусиллями і спільною твердою реакцією, тому що Путін тестує, – вважає дипломат.

За його словами, будь-який прояв слабкості чи нерішучості – джерело сили для РФ, тому спільна позиція має бути твердою.

– Зараз ми повинні почути від російської сторони чітке “Так” для перемир’я в повітрі, на суші та морі, що відкриє дорогу до подальших мирних перемов для одержання справедливого миру для України, – резюмував глав МЗС.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.