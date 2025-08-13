Індексація землі 2025: що відомо та який коефіцієнт НГО
Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру повідомила про індексацію нормативної грошової оцінки земель (НГО) за 2024 рік.
Яка НГО земельної ділянки у 2025 році – читайте на Фактах ICTV.
Який коефіцієнт індексації землі у 2025 році
Згідно з Податковим кодексом України (стаття 271) нормативна грошова оцінка земель є базою оподаткування для плати за землю.
Згідно з даними Державної служби статистики, індекс споживчих цін за 2024 рік становив 112,0%.
Отже, коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель за 2024 рік дорівнює 1,12.
Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки (НГО) застосовується послідовно для всіх категорій земель, а також до видів земельних угідь, з урахуванням попередніх індексацій, починаючи від року проведення первинної нормативної грошової оцінки.
Він залежить від дати проведення нормативної грошової оцінки земель, згідно з пунктом 289.2 статті 289 Податкового кодексу України.
Якою була індексація нормативної грошової оцінки земель у різні роки
Якщо взяти до уваги різні роки, то коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель становив:
- 1996 рік – 1,703;
- 1997 рік – 1,059;
- 1998 рік – 1,006;
- 1999 рік – 1,127;
- 2000 рік – 1,182;
- 2001 рік – 1,02;
- 2005 рік – 1,035;
- 2007 рік – 1,028;
- 2008 рік — 1,152;
- 2009 рік – 1,059;
- 2010 рік – 1,0;
- 2011 рік – 1,0;
- 2012 рік – 1,0;
- 2013 рік – 1,0;
- 2014 рік – 1,249;
- 2015 рік – 1,433 (крім сільськогосподарських угідь) і 1,2 (для сільськогосподарських угідь – багаторічні насадження, сіножаті, рілля, пасовища, перелоги);
- 2016 рік – 1,0 (для сільськогосподарських угідь – пасовища, перелоги, рілля, багаторічні насадження, сіножаті) та 1,06 (для земель несільськогосподарського призначення);
- 2017 рік – 1,0;
- 2018 рік – 1,0;
- 2019 рік – 1,0;
- 2020 рік – 1,0;
- 2021 рік – 1,0 (для сільськогосподарських угідь – багаторічні насадження, рілля, сіножаті, пасовища, перелоги) та 1,1 (для земель несільськогосподарського призначення);
- 2022 рік – 1,0 (для сільськогосподарських угідь – багаторічні насадження, рілля, сіножаті, перелоги, пасовища) та 1,15 (для земель і земельних ділянок, крім сільськогосподарських угідь);
- 2023 рік – 1,051 (застосовується для всіх категорій земель і видів земельних угідь).
Зазначимо, що індексація нормативної грошової оцінки земель за 2002, 2003, 2004, 2006 роки не здійснювалася.
У відомстві зазначили, що витяги, які були автоматично сформовані програмним забезпеченням Держземкадастру в період з 1 січня до 16 січня 2025 року, не містять коефіцієнтів індексації за 2024 рік.
Тому, значення нормативної грошової оцінки земельних ділянок, зазначене в цих витягах, потребуватиме перерахунку із застосуванням коефіцієнта індексації за 2024 рік.
Джерело: Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру, ДПС