Індексація землі 2025: що відомо та який коефіцієнт НГО

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру повідомила про індексацію нормативної грошової оцінки земель (НГО) за 2024 рік.

Яка НГО земельної ділянки у 2025 році – читайте на Фактах ICTV.

Який коефіцієнт індексації землі у 2025 році

Згідно з Податковим кодексом України (стаття 271) нормативна грошова оцінка земель є базою оподаткування для плати за землю.

Згідно з даними Державної служби статистики, індекс споживчих цін за 2024 рік становив 112,0%.

Отже, коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель за 2024 рік дорівнює 1,12.

Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки (НГО) застосовується послідовно для всіх категорій земель, а також до видів земельних угідь, з урахуванням попередніх індексацій, починаючи від року проведення первинної нормативної грошової оцінки.

Він залежить від дати проведення нормативної грошової оцінки земель, згідно з пунктом 289.2 статті 289 Податкового кодексу України.

Якою була індексація нормативної грошової оцінки земель у різні роки

Якщо взяти до уваги різні роки, то коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель становив:

1996 рік – 1,703;

1997 рік – 1,059;

1998 рік – 1,006;

1999 рік – 1,127;

2000 рік – 1,182;

2001 рік – 1,02;

2005 рік – 1,035;

2007 рік – 1,028;

2008 рік — 1,152;

2009 рік – 1,059;

2010 рік – 1,0;

2011 рік – 1,0;

2012 рік – 1,0;

2013 рік – 1,0;

2014 рік – 1,249;

2015 рік – 1,433 (крім сільськогосподарських угідь) і 1,2 (для сільськогосподарських угідь – багаторічні насадження, сіножаті, рілля, пасовища, перелоги);

2016 рік – 1,0 (для сільськогосподарських угідь – пасовища, перелоги, рілля, багаторічні насадження, сіножаті) та 1,06 (для земель несільськогосподарського призначення);

2017 рік – 1,0;

2018 рік – 1,0;

2019 рік – 1,0;

2020 рік – 1,0;

2021 рік – 1,0 (для сільськогосподарських угідь – багаторічні насадження, рілля, сіножаті, пасовища, перелоги) та 1,1 (для земель несільськогосподарського призначення);

2022 рік – 1,0 (для сільськогосподарських угідь – багаторічні насадження, рілля, сіножаті, перелоги, пасовища) та 1,15 (для земель і земельних ділянок, крім сільськогосподарських угідь);

2023 рік – 1,051 (застосовується для всіх категорій земель і видів земельних угідь).

Зазначимо, що індексація нормативної грошової оцінки земель за 2002, 2003, 2004, 2006 роки не здійснювалася.

У відомстві зазначили, що витяги, які були автоматично сформовані програмним забезпеченням Держземкадастру в період з 1 січня до 16 січня 2025 року, не містять коефіцієнтів індексації за 2024 рік.

Тому, значення нормативної грошової оцінки земельних ділянок, зазначене в цих витягах, потребуватиме перерахунку із застосуванням коефіцієнта індексації за 2024 рік.

Джерело: Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру, ДПС

