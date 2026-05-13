Лікарям у Кривому Розі вдалося врятувати ніжку 9-місячній дівчинці, яку відірвало під час російської атаки 12 травня.

Про це повідомив керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул.

Наслідки атаки на Кривий Ріг 12 травня

За його словами, дитина перебуває у тяжкому стані. Після стабілізації її переведуть на подальше лікування до Дніпра.

Зараз дивляться

— З Божою допомогою і завдяки професіоналізму наших лікарів ногу вдалося врятувати, — зазначив Вілкул.

У лікарні також залишається 23-річна мама дівчинки. Її стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Ще трьом жінкам віком 45, 56 та 74 роки допомогу надали на місці.

Унаслідок атаки РФ на Кривий Ріг загинули двоє людей — 43-річний чоловік і 65-річна жінка. Ворожий дрон Shahed влучив у житловий будинок.

Також пошкоджено приватні будинки, два п’ятиповерхові та один дев’ятиповерховий житловий будинок. Через пошкодження газопроводу без газопостачання залишаються 34 будинки.

23 квітня росіяни атакували залізничну інфраструктуру Кривого Рогу. Унаслідок атаки є пошкодження будівлі вокзалу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 540-у добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.