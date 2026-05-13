Сьогодні, 13 травня, РФ атакувала Одесу ударними безпілотниками. Унаслідок ворожого удару пошкоджено дев’ятиповерхівку. Є постраждалі.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Атака на Одесу 13 травня: що відомо

За словами очільника Одеської ОВА Олега Кіпера, унаслідок атаки на Одесу 13 травня уламками російського дрона пошкоджено дев’ятиповерхових житловий будинок.

— Зафіксовано падіння уламків БпЛА на дах 9-ти поверхового житлового будинку з подальшим загоранням припаркованих автомобілей, — повідомив Олег Кіпер.

За попередніми даними, постраждали два чоловіка віком 31 та 38 років. Їх госпіталізовано.

Крім того, пошкоджено фасад та скління житлового будинку, а також декілька легкових автомобілей.

У ДСНС України також зазначили, що рятувальники ліквідували пожежу.

Олег Кіпер повідомив, що на місці розгорнуто оперативний штаб.

Також екстрені та комунальні служби усувають наслідки атаки.

Голова Одеської ОВА закликав місцевих жителів залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Нагадаємо, уночі російські війська атакували дронами промислову інфраструктуру Одеської області.

За словами голови Одеської ОВА Олега Кіпера, унаслідок ворожого удару було зафіксовано пошкодження складських та господарчих приміщень.

На місці влучань здійнялися пожежі.

Постраждалих внаслідок нічної атаки на Одеську область не зафіксовано.

