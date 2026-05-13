З 2025 року в Україні чоловікам віком 18–22 років дозволили виїзд за кордон. Для перетину державного кордону їм достатньо мати закордонний паспорт, військово-обліковий документ (ВОД), а також не перебувати у розшуку в реєстрі Оберіг.

Водночас зараз в Україні обговорюють можливі зміни до цих правил. Зокрема, для чоловіків цієї вікової категорії можуть запровадити додаткову умову для виїзду за межі країни.

Чи можуть хлопці 18-22 роки виїхати за кордон без БЗВП, та про які ініціативи говорять парламентарі, читайте в нашому матеріалі.

Чи можливий виїзд за кордон хлопців 18-22 років без БЗВП

В Україні наразі чоловіки віком 18–22 років можуть виїжджати за кордон. Зараз базова загальна військова підготовка (БЗВП) для виїзду чоловіків за кордон не потрібна. Водночас у Верховній Раді вже обговорюють можливі зміни до цього правила.

Про це народний депутат Руслан Горбенко розповів в інтерв’ю Telegraf.

За словами Горбенка, він підтримує можливість виїзду молодих чоловіків за межі країни. Однак вважає, що варто дозволити виїзд за кордон після БЗВП. Тобто перед виїздом вони мають проходити базову загальновійськову підготовку.

На його думку, під час БЗВП для чоловіків 18-22 років рекрутери та психологи могли б працювати з молоддю та залучати охочих до служби.

Чи планують знижувати мобілізаційний вік

Водночас депутат заявив, що наразі у Верховній Раді немає політичної підтримки для зниження мобілізаційного віку. За його словами, зараз також немає обставин, які б змушували владу повертатися до цього питання.

Горбенко зазначив, що українські військові багато в чому стримують російські сили завдяки технологічним рішенням та розвитку безпілотних систем. Він наголосив, що сучасна війна дедалі більше потребує фахівців, які вміють працювати з дронами, комп’ютерними системами та дистанційним управлінням технікою.

Народний депутат також заявив, що в майбутньому роль технологічних навичок у війську лише зростатиме. За його словами, зараз особливо цінуються спеціалісти, які можуть працювати з безпілотниками та сучасними цифровими системами.

Крім того, парламентар звернув увагу на розвиток дистанційних форматів ведення бойових дій. Він пояснив, що сучасні технології вже дозволяють керувати дронами на великій відстані від лінії фронту.

Окремо Горбенко зазначив, що ситуація може змінитися у випадку масштабної мобілізації в Росії. Тоді українська влада може повернутися до обговорення додаткових рішень у сфері мобілізації та військової підготовки.

