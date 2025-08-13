Понад 150 обшуків: проходить спецоперація проти переправлення ухилянтів за кордон
Оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України спільно зі слідчими НПУ здійснюють понад 150 синхронних обшуків у межах масштабної спецоперації, мета якої – перекриття каналів незаконного вивезення військовозобов’язаних чоловіків за кордон.
Про це повідомили в Нацполіції.
Поліція проводить спецоперацію через втечу ухилянтів за кордон
– Понад 150 одночасних обшуків проводять оперативники ДСР та слідчі Нацполіції у межах спецоперації з перекриття каналів переправлення чоловіків призовного віку за кордон. Йдеться про організаторів та учасників груп, які допомагають чоловікам перетнути кордон в обхід офіційних пунктів пропуску, через систему Шлях та виготовлення медичних документів, – зазначили у відомстві.
За інформацією правоохоронців, вартість таких незаконних “послуг” могла сягати $25 тис.
Оперативно-слідчі дії відбуваються у всіх регіонах країни під процесуальним керівництвом Офісу генпрокурора.
У поліції уточнили, що деталі спецоперації оприлюднять після завершення всіх необхідних слідчих заходів.
Нагадаємо, в Україні триває спецоперація Опікун, спрямована на викриття схем ухилення від мобілізації шляхом використання фальшивих медичних довідок.
На третьому етапі цієї операції правоохоронці повідомили про підозру 27 чоловікам.