Ірина Гамалій, редакторка сайту
2 хв.

Понад 150 обшуків: проходить спецоперація проти переправлення ухилянтів за кордон

ухилянти

Оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України спільно зі слідчими НПУ здійснюють понад 150 синхронних обшуків у межах масштабної спецоперації, мета якої – перекриття каналів незаконного вивезення військовозобов’язаних чоловіків за кордон.

Про це повідомили в Нацполіції.

Поліція проводить спецоперацію через втечу ухилянтів за кордон

– Понад 150 одночасних обшуків проводять оперативники ДСР та слідчі Нацполіції у межах спецоперації з перекриття каналів переправлення чоловіків призовного віку за кордон. Йдеться про організаторів та учасників груп, які допомагають чоловікам перетнути кордон в обхід офіційних пунктів пропуску, через систему Шлях та виготовлення медичних документів, – зазначили у відомстві.

За інформацією правоохоронців, вартість таких незаконних “послуг” могла сягати $25 тис.

Оперативно-слідчі дії відбуваються у всіх регіонах країни під процесуальним керівництвом Офісу генпрокурора.

У поліції уточнили, що деталі спецоперації оприлюднять після завершення всіх необхідних слідчих заходів.

Нагадаємо, в Україні триває спецоперація Опікун, спрямована на викриття схем ухилення від мобілізації шляхом використання фальшивих медичних довідок.

На третьому етапі цієї операції правоохоронці повідомили про підозру 27 чоловікам.

військовий, зброя, війна

