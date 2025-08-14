Кабмін проведе аудит надрокористувачів із ліцензіями на стратегічно важливих родовищах

На всіх надрокористувачів, які отримали дозволи на стратегічно важливих родовищах, очікує аудит. Його, згідно доручення прем’єрки Юлії Свириденко, проведуть Мінекономіки та Держгеонадра.

Свириденко доручила провести аудит надрокористувачів

Як повідомила Свириденко, аудит надрокористувачів покаже, хто дійсно працює, а хто отримує ліцензії без видобутку.

– Плануємо перевірити, хто реально працює, а хто тримає ліцензії без видобутку. Такі об’єкти або мають давати результат, або повернуться на аукціон для добросовісних інвесторів, — зазначила глава уряду.

Крім того, в уряді вирішили перезапустити конкурси на розподіл вуглеводнів на Межигірській і Свічанській ділянках.

Як зауважила прем’єрка, умови оновили з правом партнера зі США викупити продукцію та гарантією, що іншим учасникам не пропонуватимуть вигідніші умови. За словами Юлії Свириденко, це — виконання положень Американсько-Української угоди про створення інвестиційного фонду відбудови.

Нагадаємо, що у ніч на 1 травня Україна та США підписали угоду про надра. Вона стосується 57 мінералів. Документ встановлює політичні параметри співпраці. Зокрема чимало деталей будуть зазначені у наступній “технічній угоді”.

Згідно з ширшою угодою, половина доходів, які український уряд отримує від видобутку корисних копалин, надходитиме до спільного американо-українського інвестиційного фонду.

Ці доходи потім реінвестуються в економіку України, хоча США також претендуватимуть на певну частину.

