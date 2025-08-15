Переговори Путіна і Трампа на Алясці: онлайн-трансляція
У п’ятницю, 15 серпня, на Алясці зустрінуться президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін.
На саміті в штаті Аляска Трамп та Путін мають намір обговорити способи завершення війни в Україні та можливу мирну угоду.
Очікується, що зустріч лідерів США та РФ в місті Анкоридж розпочнеться близько 22:00 за київським часом.
Хегсет також направляється на Аляску
На саміті президентів Трампа і Путіна буде присутній міністр оборони США Піт Хегсет. Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на сайті американського Міноборони.
Також очікується, що на базі буде присутній Голова Об’єднаного комітету начальників штабів Ден Кейн.
Раніше публікували список членів американської делегації, в якому не були вказані ані Кейн, ані Хегсет.
Зеленський про зустріч Трампа і Путіна: високі ставки для миру
Президент Володимир Зеленський, коментуючи зустріч Трампа і Путіна на Алясці, заявив, що цей саміт відкрив можливість для реального шляху до чесного миру в агресивній війні РФ.
– Час завершувати війну – відповідні кроки мають бути зроблені Росією. Сподіваємось на Америку. Готові, як і завжди, працювати максимально продуктивно, – наголосив глава держави.
Він додав, що очікує на доповіді розвідки про актуальні наміри російської сторони та її підготовку до зустрічі на Алясці.
Стало відомо, коли завершиться зустріч Трампа з Путіним
За даними Reuters, зустріч президентів США та РФ Дональда Трампа та Володимира Путіна має завершитися у суботу, 16 серпня, близько 5:00 за Києвом.
Графік основних подій виглядає так:
- 15:00 (22:00 за Києвом) – початок саміту;
- 21:45 (04:45 за Києвом) – Трамп залишає Аляску та повертається до Вашингтону;
- 4:35 (11:35 за Києвом) – прибуття президента США до Білого дому.
Зеленський і Макрон домовилися зустрітися після саміту в Алясці
Єлисейський палац повідомляє, що президент Франції Емманюель Макрон та український очільник Володимир Зеленський домовились про зустріч після того, як відбудеться саміт лідерів США та Росії в Алясці.
Орієнтовна дата та місце поки що не повідомляються.
Трамп вилетів до Аляски на годину пізніше від запланованого
Виліт президента США Дональда Трампа з бази в Меріленді до Аляски на зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним відбувся на понад годину пізніше від запланованого, повідомляє Суспільне.