Анастасія Гевко, редакторка стрічки
1 хв.

Переговори Путіна і Трампа на Алясці: онлайн-трансляція

Трамп Путін

У п’ятницю, 15 серпня, на Алясці зустрінуться президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін. 

На саміті в штаті Аляска Трамп та Путін мають намір обговорити способи завершення війни в Україні та можливу мирну угоду. 

Очікується, що зустріч лідерів США та РФ в місті Анкоридж розпочнеться близько 22:00 за київським часом.

15 Серпня, 17:04

Хегсет також направляється на Аляску

На саміті президентів Трампа і Путіна буде присутній міністр оборони США Піт Хегсет. Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на сайті американського Міноборони.

Також очікується, що на базі буде присутній Голова Об’єднаного комітету начальників штабів Ден Кейн.

Раніше публікували список членів американської делегації, в якому не були вказані ані Кейн, ані Хегсет.

15 Серпня, 16:31

Зеленський про зустріч Трампа і Путіна: високі ставки для миру

Президент Володимир Зеленський, коментуючи зустріч Трампа і Путіна на Алясці, заявив, що цей саміт відкрив можливість для реального шляху до чесного миру в агресивній війні РФ.

– Час завершувати війну – відповідні кроки мають бути зроблені Росією. Сподіваємось на Америку. Готові, як і завжди, працювати максимально продуктивно, – наголосив глава держави.

Він додав, що очікує на доповіді розвідки про актуальні наміри російської сторони та її підготовку до зустрічі на Алясці.

15 Серпня, 15:56

Стало відомо, коли завершиться зустріч Трампа з Путіним

За даними Reuters, зустріч президентів США та РФ Дональда Трампа та Володимира Путіна має завершитися у суботу, 16 серпня, близько 5:00 за Києвом.

Графік основних подій виглядає так:

  • 15:00 (22:00 за Києвом) – початок саміту;
  • 21:45 (04:45 за Києвом) – Трамп залишає Аляску та повертається до Вашингтону;
  • 4:35 (11:35 за Києвом) – прибуття президента США до Білого дому.
15 Серпня, 15:45

Зеленський і Макрон домовилися зустрітися після саміту в Алясці

Єлисейський палац повідомляє, що президент Франції Емманюель Макрон та український очільник Володимир Зеленський домовились про зустріч після того, як відбудеться саміт лідерів США та Росії в Алясці.

Орієнтовна дата та місце поки що не повідомляються.

15 Серпня, 15:18

Трамп вилетів до Аляски на годину пізніше від запланованого

Виліт президента США Дональда Трампа з бази в Меріленді до Аляски на зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним відбувся на понад годину пізніше від запланованого, повідомляє Суспільне.

