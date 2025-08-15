Переговори Путіна і Трампа на Алясці: онлайн-трансляція

15 Серпня, 17:04

Хегсет також направляється на Аляску

На саміті президентів Трампа і Путіна буде присутній міністр оборони США Піт Хегсет. Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на сайті американського Міноборони.

Також очікується, що на базі буде присутній Голова Об’єднаного комітету начальників штабів Ден Кейн.

Раніше публікували список членів американської делегації, в якому не були вказані ані Кейн, ані Хегсет.