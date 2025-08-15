Очікую доповіді розвідки про наміри та підготовку РФ до зустрічі на Алясці – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський очікує сьогодні на доповіді розвідки про актуальні наміри російської сторони, її підготовку до зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на Алясці.

Про це заявив глава держави за підсумками проведеної Ставки верховного головнокомандувача, на яких розглянуто три ключові питання.

Зеленський про зустріч Трампа і Путіна на Алясці

Зеленський, коментуючи очікування від зустрічі президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна, заявив, що зараз дійсно високі ставки.

На його думку, головне, щоб ця зустріч відкрила можливість реального шляху до чесного миру та сутнісної розмови лідерів у тристоронньому форматі – Україна, США та російська сторона.

– Час завершувати війну – відповідні кроки мають бути зроблені Росією. Сподіваємось на Америку. Готові, як і завжди, працювати максимально продуктивно, – наголосив глава держави.

Зеленський про ситуацію на фронті

Як зазначив президент, ще одна важлива тема, розглянута на Ставці, стосується ситуації на фронті в Україні, зокрема на Покровському напрямку.

За його словами, українські воїни протидіють спробам російських сил закріпитися, збільшуючи тиск підрозділів ЗСУ на окупантів.

– Маємо успіхи. Дуже результативно діють підрозділи 79 та 82 десантно-штурмових бригад на напрямку Добропілля, – звернув увагу глава держави.

Сьогодні є рішення про додаткове зміцнення цього та інших напрямків на Донеччині, наголосив президент України.

Він стверджує, що окрема увага приділяється позиціям у Запорізькій області, а також подякував українським воїнам за стійкість.

Російська армія продовжує зазнавати значних втрат, намагаючись забезпечити для керівництва РФ більш вигідні політичні позиції на зустрічі на Алясці.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна розуміє цей задум та інформує партнерів про реальну ситуацію.

Зеленський про розвиток контрактів у ЗСУ

Водночас на Ставці сьогодні розглянули питання про розвиток системи контрактів в українській армії, фінансування Сил оборони та безпеки протягом 2025-2026 років, заявив Зеленський.

На думку президента, за будь-яких обставин українська армія буде готовою ефективно і швидко відповідати на загрози державності.

Володимир Зеленський наголосив, що пріоритетом є розвиток саме контрактної армії.

