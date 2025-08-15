Трамп розповів, що вважає успіхом у переговорах з Путіним

Президент США Дональд Трамп наголосив, що прагне якнайшвидшого встановлення перемир’я у війні та не буде задоволений, якщо цього не вдасться досягти вже сьогодні.

Що для Трампа є успіхом на саміті із Путіним

У відеозаписі розмови з журналістами на борту літака Air Force One Трамп дав, ймовірно, найбільш розгорнуту відповідь на запитання, що стане показником успіху нинішнього саміту.

– Я не можу вам цього сказати. Не знаю, немає нічого, висіченого в камені. Я хочу певних речей. Я хочу побачити припинення вогню.

– Це не пов’язано з Європою. Європа не каже мені, що робити, але вона, очевидно, буде залучена до процесу, як і Зеленський. Але я хочу побачити припинення вогню якнайшвидше.

– Не знаю, чи це буде сьогодні, але я не буду радий, якщо цього не буде сьогодні. Усі казали, що цього не можна зробити сьогодні, але я просто кажу: я хочу, щоб убивства припинилися. Я в цій справі для того, щоб зупинити вбивства.

– Ви знаєте, ми не витрачаємо гроші. Ми заробляємо гроші. Вони купують нашу зброю, і ми відправляємо її до НАТО, а НАТО надсилає нам великі, красиві чеки.

– Але це мене не хвилює… Те, що мене справді хвилює – минулого тижня вони втратили 7 011 людей, майже всіх солдатів; 36 людей у місті, яке потрапило під ракетний удар. Понад 7 тис. солдатів. Це божевілля.

Нагадаємо, колишній радник Трампа з нацбезпеки Джон Болтон заявив, що під час переговорів Путін намагатиметься дати Дональду Трампу щось, що він зможе назвати успіхом.

Цей своєрідний “результат” дасть Трампу привід не вводити нові санкції проти РФ, або вторинні санкції проти покупців російської нафти та газу.

Більше про переговори Трампа і Путіна на Алясці 15 серпня читайте в текстовій трансляції на Фактах ICTV.

