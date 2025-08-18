Доплата вчителям у 2 тис. грн збережеться наступного року – Лісовий

Доплата вчителям у 2 тис. грн буде збережена у 2026 році. Також розглядається можливість збільшення їхніх доходів на більшу суму.

Про це заявив міністр освіти і науки Оксен Лісовий під час презентації Програми дій уряду.

Доплати вчителям у 2026 році

За його словами, у проєкті державного бюджету на 2026 рік передбачені кошти для збереження надбавки педагогічним працівникам за роботу в складних умовах.

– Вона буде виплачуватися в обсязі 2 тис. грн, – наголосив Лісовий.

Він також зауважив, що МОН спільно з Мінфіном працюють над тим, щоб передбачити можливість збільшення доходів педагогів на більшу суму, ніж передбачено надбавкою.

Із 1 січня 2025 року всім педагогам закладів загальної середньої освіти встановили доплату в розмірі 1 300 грн (1000 грн “на руки”), незалежно від їхнього педагогічного навантаження.

А з 1 вересня ця доплата становитиме вже 2 600 грн (або 2 000 – “на руки”).

У проєкті Бюджетної декларації на 2026-2028 роки закладено поступове підвищення зарплат педагогів. Планується, що зарплата вчителя становитиме 17 тис. грн у 2026 році, 18,3 тис. грн у 2027-му та 19,6 тис. грн у 2028-му.

