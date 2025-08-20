Не лише 5 стаття НАТО та миротворці: експерт назвав головні гарантії безпеки для України

Єдиною реальною гарантією безпеки на етапі переговорів щодо розвʼязання повномасштабної війни в Україні є зміцнення власних оборонних спроможностей, зокрема збільшення частки зброї і технологій для нашого захисту, заявив голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан.

Якими є головні гарантії безпеки для України

В ефірі телемарафону Єдині новини Кузан зауважив, що у зміцненні безпекові позиції України та для мінімізації можливості повторного нападу РФ, стале постачання озброєння від США та країн ЄС має вирішальне значення. Експерт нагадав, що європейські партнери вже погодилися закупити для України зброї щонайменше на $90 млрд.

– Тобто, якщо ми отримаємо зброї від Сполучених Штатів на $90 млрд – це є гарантія того, що на нас не нападуть, тому що ціна такого нападу буде дорожча, – наголосив він.

Зараз дивляться

Додатковим фактором безпеки стануть інвестиції в український оборонно-промисловий комплекс.

Що ж до розмов про ймовірне застосування 5-ї статті НАТО (коли напад на одну або кількох країн-членів НАТО вважається нападом на весь військовий блок, і всі члени повинні надати допомогу жертві агресії), експерт навів приклад країн Балтії та Фінляндії.

Вони, враховуючи спільний з Росією кордон, самостійно будують власну систему безпеки. І тут логіка зрозуміла – час гратиме на руку РФ, оскільки поки НАТО ухвалюватиме рішення, території цих країн вже можуть бути окупованими.

Щодо можливого введення миротворчих військ після припинення вогню, експерт зазначив, що це може стати допоміжним інструментом, але головна роль у гарантуванні безпеки все одно залишається за Силами оборони України.

– Будь-який контингент, це завжди добре, це означає додаткові бази і для наших військових, для того, щоб вони могли вишколювати новобранців, для того, щоб могли здійснювати перегрупування, для того, щоб, зрештою, можна було перекинути додаткові сили з правого берега на лівий берег Дніпра. Але як гарантія безпеки, все ж таки, я би не називав цей фактор, – сказав Кузан.

Найважливіші напрями посилення є мобілізація, популяризація рекрутингових програм, зокрема ініціативи Контракт 18-24, яка готує операторів безпілотників.

Це важливо, бо за офіційною інформацією, тільки станом на 2025 рік, понад 80% втрат ворога у техніці та живій силі – це результат роботи українських дронових підрозділів.

Долучитися можна, зокрема, до 3-ї окремої танкової Залізної бригади, яка гарантує якісну підготовку, сучасне забезпечення та пропонує вакансії як у межах контракту 18-24, так і поза ним. Зокрема шукають людей, які вміють працювати з технікою та електронікою.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.