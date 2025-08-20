Росіяни завдали удару по газорозподільній станції в Одеській області – Зеленський

Президент Володимир Зеленський засудив чергові масовані удари РФ по Україні, один з яких відбувся по газорозподільній станції в Одеській області.

Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на каналі президента у Telegram.

Масовані удари по Україні: заява Зеленського

Володимир Зеленський нагадав, що у ніч проти 20 серпня через удар дронів по Охтирці на Сумщині поранено 14 людей.

– По допомогу після обстрілу звернулася родина з пораненими дітьми – 5 місяців, 4 роки, 6 років. У Костянтинівці на Донеччині ударом КАБа пошкоджено п’ять багатоквартирних будинків, і досі щонайменше три людини перебувають під завалами, – наголосив він.

За словами очільника Української держави, рятувальна операція все ще триває.

Він додав, що росіяни завдали “підлого удару” по газорозподільній станції в Одеській області.

– Були обстріли й Чернігівщини, Харківщини, Полтавщини. Загалом більш ніж 60 дронів і балістична ракета. Все це – демонстративні удари, які лише підтверджують необхідність тиску на Москву, необхідність запровадження нових санкцій і мит, доки дипломатія не запрацює повною мірою, – вважає Володимир Зеленський.

Він подякував усім партнерам, які допомагають зупинити російську війну, і підкреслив, що Україні необхідні сильні гарантії безпеки, щоб забезпечити дійсно тривалий і надійний мир.

Нагадаємо, РФ в ніч проти 6 серпня здійснила цілеспрямовану атаку на компресорну станцію Оператора ГТС України в Одеській області поблизу українсько-румунського кордону.

Вона була задіяна в рамках маршруту, який поєднує грецькі LNG-термінали з українськими газосховищами через Трансбалканський газопровід.

Саме через цю ГТС до України надходив скраплений природний газ зі США та тестові обсяги азербайджанського газу.

