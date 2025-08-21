Укр Рус
Марина Терюханова, редакторка стрічки
3 хв.

Скільки триватиме навчальний рік 2025-2026: роз’яснення МОН

навчальний рік 2025-2026
Фото: Pexels

Уряд затвердив постанову, яка визначає початок і завершення навчального року у закладах загальної середньої освіти України.

Скільки триватиме навчальний рік у 2025-2026 році, читайте в нашому матеріалі.

Коли починається навчальний рік у 2025 році

Кабмін у постанові визначив тривалість навчального року 2025-2026. Згідно з документом, навчальний рік 2025-2026 триватиме з 1 вересня 2025 року до 30 червня 2026 року.

Як повідомив у своєму телеграм-каналі народний депутат Олексій Гончаренко (фракція Європейська солідарність), обласним та Київській міській військовим адміністраціям разом із засновниками шкіл доручено організувати початок навчального року залежно від безпекової ситуації в кожній адміністративно-територіальній одиниці.

Дата завершення навчального року 2025-2026

Водночас у Міністерстві освіти і науки підкреслили, що 30 червня є максимальною датою закінчення навчального року. Фактичну дату завершення занять та початку канікул визначає педагогічна рада кожного навчального закладу.

Рішення щодо завершення навчального року та проведення канікул належить до компетенції закладів освіти. Педагогічна рада при цьому враховує:

  • навчальне навантаження,
  • безпекову ситуацію в регіоні,
  • потреби та стан учнів,
  • готовність педагогічного колективу.

Отже, початок навчального року 2025-2026 для всіх один – 1 вересня. Але дати закінчення навчання, останнього дзвоника та тривалість літніх канікул можуть відрізнятися у різних школах.

Що стосується червня, він не є обов’язковим навчальним місяцем. Школи можуть завершити навчальний рік у травні, продовжити заняття у червні або організувати консультації, індивідуальні заняття, проєктні дні чи навчальні екскурсії.

Такі заходи допомагають компенсувати освітні втрати, але їхнє проведення залишається правом, а не обов’язком закладу освіти.

Джерело: Міносвіти

