Валентина Чорна, редакторка розділу Стиль життя
6 хв.

З Ісаєнком, Кароль і Трегубовою: у Києві відбувся страйкбольний благодійний турнір

Зірки ICTV2 здобули "срібло" на благодійному турнірі

17 серпня на новій, найбільшій страйкбольній арені України Killhouse CQB Arena відбувся турнір за участі волонтерів, ветеранів, військових, блогерів, а також зірок каналів ICTV та ICTV2.

Зібрали всіх з нагоди відкриття нової арени для гри в страйкбол від Третього армійського корпусу, академії Killhouse та Reservist.

Зірки ICTV2 здобули “срібло” на благодійному турнірі

Головною метою заходу був не лише турнір, а й тренування та благодійність. Під час гри досвідчені інструктори навчали цивільних учасників тактиці, орієнтуванню та стрільбі через гру, а гравцям з бойовим досвідом допомагали вдосконалювати свої бойові навички. Крім того, команди змагалися задля спільної мети — збору коштів для Полку безпілотних систем 3-го Армійського корпусу.

страйкбольний турнір від Третього армійського корпусу

Фото: Академія Killhouse та Reservist

– Цей одноденний турнір закритого типу організовується з декількох важливих причин: ми створили цю арену, щоб навчати цивільних тактиці, орієнтуванню та стрільбі через гру, бо по-іншому вже не працює. Надалі ми готові вільно запрошувати та приймати усіх охочих навчитися важливій у наш час справі. Також ми чітко усвідомлюємо, що наше навчання дає чи не єдині цінні сьогодні знання, які допомагають вижити в цьому сюрреалістичному та божевільному світі, – зазначив сержант-інструктор Третього армійського корпусу Шрам.

Серед відомих гостей було чимало блогерів, військових, співаків та інфлюенсерів, зокрема співачка Тіна Кароль, шоумен Сергій Середа, танцівник та військовослужбовець Назар Грабар, Міс Україна – Всесвіт Анна Неплях, волонтерка Анна Арфєєва, блогер Олег Гамаль, сержант-інструктор Третього армійського корпусу Шрам, представник підрозділу ППО Третього армійського корпусу Трік та інші.

страйкбольний турнір від Третього армійського корпусу

Фото: Академія Killhouse та Reservist

У результаті змагання команда ICTV2 під командуванням Дмитра Хрипуна здобула друге місце серед восьми команд-учасниць. Водночас гідну гру показала й команда ICTV. До складу команд увійшли відомі актори, ведучі, журналісти та режисери.

Команда ICTV2 (актори та режисери):

  • Андрій Ісаєнко та Анастасія Карпенко – актори театру і кіно, зірки серіалу ICTV2 Майор Сковорода та майбутньої прем’єри Служба 112.
  • Дмитро Рибалевський – актор драматичного театру імені Івана Франка, зірка майбутнього серіалу Митець.
  • Дар’я Трегубова – зірка серіалу Коп з минулого на ICTV2.
  • Сергій Сторожев – режисер серіалу Служба 112 від ICTV2.
  • Дмитро Хрипун – креативний продюсер ICTV2.

Команда ICTV (новинарі):

  • Оксана Гутцайт та Юлія Сеник – ведучі Фактів на ICTV та національного телемарафону Єдині новини.
  • Віктор Сорока – шеф-редактор програми Факти на ICTV.
  • Василь Саф’янюк та Єгор Ромахло – журналісти програми Факти ICTV.

– Дякую своїй неймовірній команді! І нагадую всім донатити Третьому Армійському корпусу та Killhouse academy — бо на них зараз багато чого тримається. Ми посіли друге місце — актори та режисери під прапором ICTV2, — написала у своїх соцмережах зірка серіалу Коп з минулого Дар’я Трегубова.

страйкбольний турнір від Третього армійського корпусу

Фото: Академія Killhouse та Reservist

Де подивитися гру

Побачити, як зірки улюблених серіалів змагаються на страйкбольній арені, можна буде вже 27 серпня о 20:00 на YouTube-каналі Killhouse academy. Cтрим з нагоди Дня Незалежності буде благодійним: все для того, аби зібрати 1 млн грн для Полку безпілотних систем 3-го Армійського корпусу.

Саме на стримі ви зможете подивитися, як круто Ісаєнко з Рибалевським долають суперників у найкращих традиціях бойовиків, а Анастасія Карпенко показує неабиякі навички стрільби, як і її персонажка полійцейська з майбутньої прем’єри серіалу Служба 112.

Фото: Академія Killhouse та Reservist

