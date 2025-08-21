З Ісаєнком, Кароль і Трегубовою: у Києві відбувся страйкбольний благодійний турнір

17 серпня на новій, найбільшій страйкбольній арені України Killhouse CQB Arena відбувся турнір за участі волонтерів, ветеранів, військових, блогерів, а також зірок каналів ICTV та ICTV2.

Зібрали всіх з нагоди відкриття нової арени для гри в страйкбол від Третього армійського корпусу, академії Killhouse та Reservist.

Зірки ICTV2 здобули “срібло” на благодійному турнірі

Головною метою заходу був не лише турнір, а й тренування та благодійність. Під час гри досвідчені інструктори навчали цивільних учасників тактиці, орієнтуванню та стрільбі через гру, а гравцям з бойовим досвідом допомагали вдосконалювати свої бойові навички. Крім того, команди змагалися задля спільної мети — збору коштів для Полку безпілотних систем 3-го Армійського корпусу.

– Цей одноденний турнір закритого типу організовується з декількох важливих причин: ми створили цю арену, щоб навчати цивільних тактиці, орієнтуванню та стрільбі через гру, бо по-іншому вже не працює. Надалі ми готові вільно запрошувати та приймати усіх охочих навчитися важливій у наш час справі. Також ми чітко усвідомлюємо, що наше навчання дає чи не єдині цінні сьогодні знання, які допомагають вижити в цьому сюрреалістичному та божевільному світі, – зазначив сержант-інструктор Третього армійського корпусу Шрам.

Серед відомих гостей було чимало блогерів, військових, співаків та інфлюенсерів, зокрема співачка Тіна Кароль, шоумен Сергій Середа, танцівник та військовослужбовець Назар Грабар, Міс Україна – Всесвіт Анна Неплях, волонтерка Анна Арфєєва, блогер Олег Гамаль, сержант-інструктор Третього армійського корпусу Шрам, представник підрозділу ППО Третього армійського корпусу Трік та інші.

У результаті змагання команда ICTV2 під командуванням Дмитра Хрипуна здобула друге місце серед восьми команд-учасниць. Водночас гідну гру показала й команда ICTV. До складу команд увійшли відомі актори, ведучі, журналісти та режисери.

Команда ICTV2 (актори та режисери):

Андрій Ісаєнко та Анастасія Карпенко – актори театру і кіно, зірки серіалу ICTV2 Майор Сковорода та майбутньої прем’єри Служба 112.

Дмитро Рибалевський – актор драматичного театру імені Івана Франка, зірка майбутнього серіалу Митець.

Дар’я Трегубова – зірка серіалу Коп з минулого на ICTV2.

Сергій Сторожев – режисер серіалу Служба 112 від ICTV2.

Дмитро Хрипун – креативний продюсер ICTV2.

Команда ICTV (новинарі):

Оксана Гутцайт та Юлія Сеник – ведучі Фактів на ICTV та національного телемарафону Єдині новини.

Віктор Сорока – шеф-редактор програми Факти на ICTV.

Василь Саф’янюк та Єгор Ромахло – журналісти програми Факти ICTV.

– Дякую своїй неймовірній команді! І нагадую всім донатити Третьому Армійському корпусу та Killhouse academy — бо на них зараз багато чого тримається. Ми посіли друге місце — актори та режисери під прапором ICTV2, — написала у своїх соцмережах зірка серіалу Коп з минулого Дар’я Трегубова.

Де подивитися гру

Побачити, як зірки улюблених серіалів змагаються на страйкбольній арені, можна буде вже 27 серпня о 20:00 на YouTube-каналі Killhouse academy. Cтрим з нагоди Дня Незалежності буде благодійним: все для того, аби зібрати 1 млн грн для Полку безпілотних систем 3-го Армійського корпусу.

Саме на стримі ви зможете подивитися, як круто Ісаєнко з Рибалевським долають суперників у найкращих традиціях бойовиків, а Анастасія Карпенко показує неабиякі навички стрільби, як і її персонажка полійцейська з майбутньої прем’єри серіалу Служба 112.

Фото: Академія Killhouse та Reservist

