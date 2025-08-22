Укр Рус
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
3 хв.

Росіяни роблять все, щоб зустрічі з Путіним не було – Зеленський

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Росіяни роблять все, щоб зустріч за участю президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна не відбулася.

Про це під час спільної пресконференції у Києві з генсеком НАТО Марком Рютте заявив глава держави.

Зеленський про перешкоди Москви щодо зустрічі з Путіним

– Саме на рівні лідерів має вирішуватися питання, щоб завершити війну. Але бачимо зараз, що росіяни роблять все, щоб зустрічі не було, – сказав Зеленський.

Глава держави наголосив, що Київ на відміну від Москви не боїться будь-яких зустрічей з лідерами.

– Ми готові працювати продуктивно, максимально. Ми сподіваємося, що партнери допоможуть забезпечити хоча б мінімальну продуктивну позицію російської сторони, – додав він.

Президент зазначив, що у разі відмови Росії від дипломатичного врегулювання війни потрібні справді потужні санкційні пакети, на які Україна дуже розраховує від партнерів.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Путін постане перед важкою ситуацією, якщо не співпрацюватиме у мирному процесі щодо України.

Крім того, у Швейцарії заявляли, що “більш ніж готові” прийняти саміт за участі України та Росії. Глава МЗС країни також казав, що Швейцарія надасть “імунітет” Путіну, якщо він “приїде на мирну конференцію”.

Москва та Будапешт не підходять: Зеленський назвав можливі місця зустрічі з Путіним
Зеленський

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніВолодимир ЗеленськийВолодимир Путінпереговори
