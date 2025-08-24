Укр Рус
Укр Рус
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
4 хв.

Сподіваюсь, не більше: Венс вірить у закінчення війни в Україні протягом 6 місяців

Джей Ді Венс
Фото: Getty Images

Війна РФ проти України може закінчитися протягом найближчих шести місяців, заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс.

Венс про терміни закінчення війни в Україні

В інтерв’ю каналу NBC віцепрезидент США висловив сподівання, що війну в Україні вдасться закінчити за шість місяців.

– Зараз у нас є президент, який бере участь в енергійній дипломатії, щоб спробувати зупинити вбивства. Я думаю, що американський народ повинен пишатися цим. І яким би не був результат, чи закінчиться війна через 3 місяці, чи через 6 місяців – сподіваюсь, не більше, – ми повинні пишатися тим, що у нас є президент, який намагається зупинити вбивства, – сказав він.

Водночас віцепрезидент США визнав, що переговорний процес непростий.

– Іноді нам здається, що ми досягли значного прогресу в переговорах з росіянами, а іноді, як сказав президент, він дуже розчарований росіянами, – сказав Венс.

Він зауважив, що закінчення війни залежатиме від того, чи зможуть РФ та Україна знайти “золоту середину”.

Крім того, віцепрезидент США побачив “значні поступки” росіян американцям у питанні війни в Україні через те, що вони нібито вже не прагнуть встановити у Києві маріонетковий режим і начебто згодні на певні гарантії безпеки для України.

– Я думаю, що росіяни пішли на значні поступки президенту Трампу вперше за 3,5 роки. Вони насправді були готові проявити гнучкість щодо деяких своїх основних вимог, про які вони говорили, що було б необхідно для припинення війни, – сказав Венс.

Водночас він зауважив, що повної згоди ще немає, інакше війна була б закінчена.

– Я не казав, що вони поступилися у всьому, але те, на що вони погодилися – це визнання того, що Україна матиме територіальну цілісність після війни, вони визнали, що не зможуть встановити маріонетковий режим у Києві, це, звичайно, було головною вимогою на початку, і, що важливо, вони визнали, що буде гарантована певна безпека, – додав віцепрезидент США.

Нагадаємо, що в інтерв’ю виданню Венс також заявив, що українці самостійно вирішуватимуть, якими будуть територіальні межі їхньої країни. За його словами, росіянам доведеться поступитися частиною своїх вимог.

війна в україні

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніДжей Ді Венс
