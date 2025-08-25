Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль вважає, що Україна має отримати такі гарантії безпеки, що фактично наближалися б за своєю суттю до членства в НАТО.

Про це він заявив під час Дня відкритих дверей уряду Німеччини, повідомляє DW.

Вадефуль про гарантії безпеки для України

— Ми не можемо вимагати від України серйозно думати про територіальні поступки, якщо вона не отримає як мінімум реальних гарантій безпеки від якомога більшої кількості держав, що принаймні решта буде в безпеці, – наголосив німецький міністр.

Він сподівається, що наполягання на таких гарантіях безпеки зможе зрештою переконати очільника Росії Володимира Путіна.

Крім того, Вадефуль переконаний, що для РФ це не становитиме загрози.

— Тоді це могло б стати основою для того, щоб ми в Європі нарешті знову мали мир, – наголосив німецький урядовець.

Глава МЗС ФРН розраховує на широке коло держав, які надаватимуть Україні гарантії безпеки у повоєнний період.

На його думку, коло країн-гарантів потрібно розширити за межі Європи, зокрема важливо залучити Сполучені Штати.

За даними Вадефуля, близько 30 держав, серед яких і Японія, висловили готовність підтримати Україну.

Він також зазначив, що порушення гарантій безпеки буде нападом на Україну.

Водночас глава МЗС Німеччини наголосив, що мирний договір з РФ не повинен стати диктаторським миром на шкоду Україні.

Міністр закликав Путіна припинити агресивну війну проти України й сісти за стіл переговорів.

— Інакше йому слід рахуватися з нашим рішучим опором на боці України, – застеріг німецький урядовець.

Варто зазначити, що сьогодні до Києва з офіційним візитом прибув віцеканцлер і федеральний міністр фінансів ФРН Ларс Клінґбайль, який також запевнив у непохитній підтримці України з боку Німеччини.

