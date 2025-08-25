У МЗС Німеччини закликали надати Україні гарантії, схожі на членство в НАТО
Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль вважає, що Україна має отримати такі гарантії безпеки, що фактично наближалися б за своєю суттю до членства в НАТО.
Про це він заявив під час Дня відкритих дверей уряду Німеччини, повідомляє DW.
Вадефуль про гарантії безпеки для України
— Ми не можемо вимагати від України серйозно думати про територіальні поступки, якщо вона не отримає як мінімум реальних гарантій безпеки від якомога більшої кількості держав, що принаймні решта буде в безпеці, – наголосив німецький міністр.
Він сподівається, що наполягання на таких гарантіях безпеки зможе зрештою переконати очільника Росії Володимира Путіна.
Крім того, Вадефуль переконаний, що для РФ це не становитиме загрози.
— Тоді це могло б стати основою для того, щоб ми в Європі нарешті знову мали мир, – наголосив німецький урядовець.
Глава МЗС ФРН розраховує на широке коло держав, які надаватимуть Україні гарантії безпеки у повоєнний період.
На його думку, коло країн-гарантів потрібно розширити за межі Європи, зокрема важливо залучити Сполучені Штати.
За даними Вадефуля, близько 30 держав, серед яких і Японія, висловили готовність підтримати Україну.
Він також зазначив, що порушення гарантій безпеки буде нападом на Україну.
Водночас глава МЗС Німеччини наголосив, що мирний договір з РФ не повинен стати диктаторським миром на шкоду Україні.
Міністр закликав Путіна припинити агресивну війну проти України й сісти за стіл переговорів.
— Інакше йому слід рахуватися з нашим рішучим опором на боці України, – застеріг німецький урядовець.
Варто зазначити, що сьогодні до Києва з офіційним візитом прибув віцеканцлер і федеральний міністр фінансів ФРН Ларс Клінґбайль, який також запевнив у непохитній підтримці України з боку Німеччини.