Виїзд за кордон чоловіків до 25 років: на сайті Ради з’явився текст законопроєкту

На сайті Верховної Ради оприлюднили текст законопроєкту №13685 щодо дозволу призовникам та військовозобов’язаним віком до 25 років виїжджати за межі України.

Сьогодні ж його спрямовано на розгляд профільного парламентського комітету.

Законопроєкт 13685: що треба знати

Документом, ініційованим членом Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федором Веніславським та групою інших народних депутатів, пропонується внесення таких змін до статті 6 закону Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України:

– На період дії в Україні або в окремих її місцевостях воєнного чи надзвичайного стану також може бути тимчасово обмежено відповідно до закону право на виїзд з України для призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Зазначене тимчасове обмеження права на виїзд з України не може встановлюватися стосовно призовників та військовозобов’язаних, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації у поточному та наступному роках у зв’язку з недосягненням ними віку призову на військову службу під час мобілізації.

Тобто обмеження на виїзд за кордон збережуться для тих, кому цього року або в 2026-му виповнюється 25 років.

Крім цього, стаття 11, чинна редакція якої регламентує, що військовослужбовці можуть виїжджати з України на загальних підставах, доповнюється словами “якщо інше не встановлено законом”, йдеться у пояснювальній записці.

Раніше Веніславський казав, що закон 13685 можуть розглянути вже у вересні.

