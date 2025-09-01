Правила виїзду українських чоловіків за кордон у вересні 2025 року не зміняться. Перетин кордону військовозобов’язаними віком 18-60 років обмежено, за винятком деяких категорій.

Виїзд чоловіків за кордон у вересні 2025

Перелік осіб, яким дозволено виїзд за кордон, визначено ст. 23 закону Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, і станом на сьогодні він не змінювався.

Тобто, як і раніше, перетин кордону дозволено заброньованим на період мобілізації, непридатним до військової служби за станом здоров’я, багатодітним батькам, які мають щонайменше троьох дітей до 18 років, та іншим, звісно ж, за наявності документів, які підтверджують таке право (військовий квиток і додаткові документи).

Зараз дивляться

Детальний перелік таких документів визначено постановою Кабміну №57, оновленою відповідно до умов воєнного стану.

Підстави для відмови у виїзді за кордон

Відповідно, підставою для відмови у перетині кордону в пункті пропуску може стати:

відсутність військово-облікового документа;

інших документів, що підтверджують право на виїзд за межі країни (довідка про інвалідність, про відстрочку від призову, свідоцтва про народження дітей тощо);

виявлено невідповідності у документах;

відомості в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів про подання особи в розшук до Нацполіції.

В останньому випадку на місце викличуть поліцейського для адміністративного затримання особи та доставлення її до найближчого ТЦК.

Перетин кордону чоловіками до 25 років

Ще в грудні 2024-го уряд оновив правила виїзду за межі України для чоловіків 18-25 років, які служили за контрактом у ЗСУ або в розвідувальних підрозділах Міноборони, але не проходили повноцінну військову службу до укладення контракту, за винятком базової підготовки.

Відповідно, вони мають право на виїзд за кордон за наявності:

довідки з військової частини або керівника ТЦК з інформацією про укладений контракт;

військово-облікового документа, який підтверджує проходження служби.

Виїзд чоловіків за кордон віком 18-22 років

27 серпня Кабмін оприлюднив постанову, яка дозволяє чоловікам віком від 18 до 22 років виїжджати за кордон навіть під час дії воєнного стану.

Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко пояснив, що для цього необхідно мати з собою закордонний паспорт та військово-обліковий документ у паперовій або електронній формі.

Вранці 28 серпня в ефірі телемарафону Єдині новини він повідомив, що чоловіків цієї категорії вже почали випускати з України, оскільки відповідні зміни до закону вже набули чинності.

– Прикордонники вже мають перших охочих виїхати за кордон серед чоловіків 18-22 років. Хтось з них вже встиг оформитися, – сказав Демченко.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.