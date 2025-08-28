Зараз в Україні утримується доволі тепла погода з незначною хмарністю.

Удень температура коливається в межах +23…+28°C, у південних областях місцями підвищується до +30°C. Уночі стовпчики термометрів опускаються до +10…+15°C, а на північному сході до +7…+12°C.

Коли бабине літо у 2025 році та якою буде погода найближчим часом, читайте в нашому матеріалі.

Бабине літо: коли почнеться у 2025 році

Після нетривалого похолодання, яке принесло із собою арктичне повітря, в Україні знову очікується повернення спекотної погоди. Як пояснила синоптикиня Наталка Діденко в ефірі Українського радіо, вже сьогодні, 28 серпня розпочалося перше цьогорічне бабине літо в Україні. Це період теплої та сухої погоди, який триватиме у першій декаді вересня.

Синоптикиня зазначила, що нещодавнє зниження температури є типовим для кінця серпня, адже саме в цей період можливі навіть заморозки на поверхні ґрунту. Холод приніс із собою потік повітря з Арктики, однак він поступово поступився місцем теплішим повітряним масам.

Друга половина тижня та останні вихідні літа обіцяють бути справді спекотними. Водночас нічні температури залишатимуться відносно прохолодними, нижчими за +20°C, що трохи пом’якшить вплив спеки.

– У нас є фактично три бабиних літа. Це період теплої, сухої погоди. Він пов’язаний зі стійким антициклоном, коли сухо, сонечко, коли прохолодні ночі й теплі дні. І переважно перше бабине літо, молоде, приходить 28 серпня і триває до 11 вересня. Потім настає друге. А вже третє бабине літо може бути навіть у середині листопада. Тому, звичайно, бабине літо обов’язково буде. І, до речі, я так підозрюю, що саме із 28 серпня і по 11 вересня – це бабине літо у нас і буде, – розповіла синоптикиня.

Прогноз погоди до кінця тижня

29 серпня в Україні очікується суха, сонячна та спекотна погода завдяки впливу антициклону. Максимальна температура становитиме +28…+32°C. Надалі спека посилиться і протягом вихідних сягне +30…+35°C, за винятком західних областей, де 31 серпня температура знизиться до +24…+27°C.

За словами синоптикині, у Києві вже розпочалося своєрідне бабине літо 2025, тільки більш гаряче, ніж тепле. Отже, завтра, 29 серпня, у Києві без опадів і близько +28°C. Літо добігає кінця, але осінь стартує зі спекотної погоди. Ближче до 7 вересня температура поступово знизиться і стане комфортнішою.

Нагадаємо, що кліматологиня Віра Балабух у коментарі для Фактів ICTV зазначила, що кінець серпня та початок вересня принесуть українцям доволі теплу погоду. У столиці на початку осені ще можливі майже літні температури, однак ночі вже будуть прохолодними.

Упродовж вересня спека поступово відступатиме, і до його завершення літо остаточно піде в минуле. Для цього періоду характерні ранкові тумани, тож жителів Києва та інших регіонів чекатимуть прохолодні й серпанкові світанки та вечори. Про погоду у вересні в Києві та Україні, читайте тут.

