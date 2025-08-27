Перше вересня вже зовсім близько, і разом із ним повертаються турботи батьків і школярів. Одне з головних питань, яке хвилює і тих, і інших, – це тривалість уроків та розклад дзвінків у школі.

Щоб розвіяти сумніви та допомогти зорієнтуватися, Факти ICTV підготували детальну інформацію про те, як організоване навчання у 2025 році та які норми встановлені для різних класів.

Розклад дзвінків у школі у 2025 році

Розклад занять для учнів початкової, середньої та старшої школи визначається окремо, адже тривалість уроків залежить від віку дітей та їх можливостей сприймати інформацію.

Для молодших школярів заняття коротші, тоді як для старших довші та інтенсивніші. Водночас розклад дзвінків у школі на 2025 рік не є єдиним для всіх: кожен навчальний заклад встановлює його самостійно, враховуючи специфіку навчального процесу, тривалість уроків та перерв.

Кожна школа самостійно розробляє розклад шкільних дзвінків 2025, але є певні обов’язкові вимоги, встановлені наказом МОЗ № 2205, яких навчальні заклади повинні дотримуватися. Згідно з цим документом визначено точну тривалість навчальних занять, а також конкретні терміни перерв для різних вікових груп.

Відповідно до Наказу МОЗ № 2205, приватні та корпоративні заклади освіти, де навчання розпочинається з 8:00–9:00 та триває після 14:00, зобов’язані створювати належні умови для учнів.

Якщо освітні програми таких закладів розроблені відповідно до статті 11 Закону України Про повну загальну середню освіту та передбачають (за рахунок власних надходжень) збільшений обсяг навчальних предметів (інтегрованих курсів) чи навчальних годин порівняно з типовими освітніми програмами, то заклади повинні:

забезпечувати фізичний та психологічний відпочинок учнів;

організовувати 3–4 разове гаряче харчування;

надавати постійний психологічний та медичний супровід упродовж усього навчального дня;

дотримуватися вимог Санітарного регламенту щодо тривалості уроків, перерв, часу на прогулянки, самопідготовку;

дбати про чергування різних видів діяльності протягом дня і тижня;

поєднувати заняття природничо-математичного та суспільно-гуманітарного циклів із уроками художньо-естетичного, фізкультурно-оздоровчого й технологічного спрямування, дотримуючись Гігієнічних правил складання розкладу, наведених у додатку 7 до Санітарного регламенту.

У державних і комунальних закладах освіти розклад занять має бути послідовним. Заборонено робити тривалі перерви між уроками (понад 30 хвилин).

Коли починається урок у школі

Час початку навчального дня встановлюється не раніше 8:00. Для другої зміни заняття повинні починатися не пізніше 14:00, а для вечірньої форми навчання – не пізніше 16:00. У закладах, що працюють у дві зміни, учні 1–4 класів мають навчатися виключно у першу зміну.

В умовах воєнного стану допускається навчання учнів 2–4 класів у другу зміну, але лише за рішенням керівника закладу освіти та за погодженням із засновником або уповноваженим ним органом (особою). При цьому останнє заняття повинно завершуватися не пізніше 18:00.

Яка тривалість уроків у 2025 році для офлайн навчання

Скільки триває урок у школі:

у 1 класі урок не може перевищувати 35 хвилин;

у 2–4 класах – до 40 хвилин;

у 5–11(12) класах – до 45 хвилин.

У випадку, коли заклад організовує здвоєні уроки або інші форми освітнього процесу, що впливають на тривалість занять, рішення має ухвалювати педагогічна рада. При цьому обов’язково враховуються вікові особливості дітей.

Під час уроків, що поєднують різні види навантаження, зокрема психічне, статичне чи динамічне, як на окремі системи організму, так і на весь організм загалом, необхідно проводити вправи для зняття втоми.

Це можуть бути короткі рухові паузи для окремих груп м’язів або комплекси вправ загального впливу. Рекомендовані варіанти таких вправ наведені у додатку 3 до Санітарного регламенту.

Перерви між заняттями також мають бути регламентовані:

для учнів 1–4 класів – щонайменше 15 хвилин;

для учнів 5–11(12) класів – не менше 10 хвилин;

одна велика перерва для харчування має тривати 30 хвилин.

Замість однієї довгої перерви дозволяється організувати дві по 20 хвилин:

для 1–4 класів – після другого та третього уроків,

для 5–11(12) класів – після третього та четвертого уроків.

У середині здвоєного уроку обов’язково потрібно робити 10-хвилинну перерву для активного відпочинку.

Принаймні під час однієї з перерв потрібно забезпечити умови для прийому їжі та активного відпочинку, бажано – з прогулянкою на свіжому повітрі.

У групах подовженого дня для учнів початкової школи прогулянка має тривати щонайменше 1,5 години протягом дня (за умови, що температура зовнішнього повітря не нижче +10 °C).

Тривалість уроків у школі для дистанційного навчання

Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України № 1371, у період дії воєнного стану чи надзвичайних ситуацій іншого характеру тривалість навчальних занять під час дистанційного навчання в синхронному режимі має певні обмеження.

Зокрема, безперервна робота за комп’ютером не повинна перевищувати такі норми:

1–2 класи: допускається проведення або 2 занять по 30 хвилин, або 3 заняття по 20 хвилин;

3–4 класи: можливі варіанти — 2 уроки по 45 хвилин, 3 по 30 хвилин або 4 по 20 хвилин;

5–6 класи: дозволено організовувати 2 заняття по 45 хвилин, 3 по 35 хвилин або 4 по 25 хвилин;

7–9 класи: можна проводити 2 уроки по 45 хвилин, 3 по 40 хвилин, 4 по 30 хвилин або 5 по 25 хвилин;

10–11 класи: передбачено 3 уроки по 45 хвилин, 4 по 35 хвилин, 5 по 30 хвилин або 6 по 25 хвилин.

