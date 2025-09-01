Протягом серпня 2025 року українською протиповітряною обороною було знищено 6 346 російських ракет та БпЛА різних типів.

Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ.

Повітряні сили ЗСУ знищили понад 6 тис. ворожих цілей: що відомо

За офіційними даними, серед знищених ворожих цілей:

Зараз дивляться
  • 5 аеробалістичних ракет Х-47М Кинджал;
  • 55 крилатих ракет Х-101/Х-55СМ;
  • 20 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23  ;
  • 20 крилатих ракет Калібр  ;
  • 4 керовані авіаційні ракети Х-59, Х-69;
  • 9 крилатих ракет Іскандер-К;
  • 2 129 ударних БпЛА типу  Shahed;
  • 930 розвідувальних дронів;
  • 3 174 безпілотники інших типів.

Також зазначається, що впродовж минулого місяця було здійснено 651 виліт.

— У серпні 2025 року авіацією Сил оборони України знищено 438 повітряних цілей, уражено командні пункти, об’єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили та техніки противника, — йдеться в повідомленні.

Читайте також
У Криму ГУР уразило два російські гелікоптери Мі-8 та буксир
У Криму знищено два гелікоптери Мі-8 та пошкоджено російський буксир: що відомо

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніВтрати ворогаЗСУПовітряні сили Українистатистика
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.