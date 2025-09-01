Марина Мелехова, редактор стрічки
Від БпЛА до крилатих ракет: у серпні ЗСУ знищили понад 6 тис. цілей
Протягом серпня 2025 року українською протиповітряною обороною було знищено 6 346 російських ракет та БпЛА різних типів.
Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ.
Повітряні сили ЗСУ знищили понад 6 тис. ворожих цілей: що відомо
За офіційними даними, серед знищених ворожих цілей:
- 5 аеробалістичних ракет Х-47М Кинджал;
- 55 крилатих ракет Х-101/Х-55СМ;
- 20 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 ;
- 20 крилатих ракет Калібр ;
- 4 керовані авіаційні ракети Х-59, Х-69;
- 9 крилатих ракет Іскандер-К;
- 2 129 ударних БпЛА типу Shahed;
- 930 розвідувальних дронів;
- 3 174 безпілотники інших типів.
Також зазначається, що впродовж минулого місяця було здійснено 651 виліт.
— У серпні 2025 року авіацією Сил оборони України знищено 438 повітряних цілей, уражено командні пункти, об’єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили та техніки противника, — йдеться в повідомленні.
