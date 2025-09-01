Протягом серпня 2025 року українською протиповітряною обороною було знищено 6 346 російських ракет та БпЛА різних типів.

Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ.

Повітряні сили ЗСУ знищили понад 6 тис. ворожих цілей: що відомо

За офіційними даними, серед знищених ворожих цілей:

5 аеробалістичних ракет Х-47М Кинджал;

55 крилатих ракет Х-101/Х-55СМ;

20 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 ;

20 крилатих ракет Калібр ;

4 керовані авіаційні ракети Х-59, Х-69;

9 крилатих ракет Іскандер-К;

2 129 ударних БпЛА типу Shahed;

930 розвідувальних дронів;

3 174 безпілотники інших типів.

Також зазначається, що впродовж минулого місяця було здійснено 651 виліт.

— У серпні 2025 року авіацією Сил оборони України знищено 438 повітряних цілей, уражено командні пункти, об’єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили та техніки противника, — йдеться в повідомленні.

