Студенти, які досягли 25 років, можуть втратити право на відстрочку від мобілізації. Це стосується тих, хто вступив до закладів професійної освіти та тих, хто перевищив розрахунковий строк навчання.

Відповідний законопроєкт зареєстрований у Верховній Раді 1 вересня.

Студенти старше 25 років можуть втратити відстрочку

Проєкт закону пропонує внести зміни до закону України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Згідно з законопроєктом, відстрочка від мобілізації може надаватися:

учням коледжів та здобувачам фахової передвищої освіти, які вступили не пізніше року, коли їм виповнюється 25 років;

студентам вищих навчальних закладів, які навчаються за денною або дуальною формою та мають завершити навчання у строк, офіційно встановлений закладом освіти для конкретної програми;

докторантам та лікарям (фармацевтам) – інтернам, лікарям – резидентам.

Ця норма поширюється на студентів, які здобувають освіту за рівнем, вищим за попередньо отриманий.

Право на відстрочку також матимуть:

наукові працівники вишів, наукових установ та організацій із науковим ступенем;

науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти;

педагогічні працівники закладів вищої, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної) освіти та загальної середньої освіти.

Ця норма стосується працівників, які на основному місці роботи працюють не менше ніж на 0,75 ставки.

Фраза “у межах розрахункового строку виконання освітньої програми” означає, що особа повинна завершити навчання (скласти всі іспити та заліки, захистити диплом) у термін, офіційно визначений закладом освіти, без урахування додаткових продовжень або перерв.

Таким чином, право на відстрочку від мобілізації зберігається лише для студентів денної або дуальної форми навчання, які завершують освітню програму у встановлений закладом строк.

