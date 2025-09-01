Студенты, достигшие 25 лет, могут лишиться права на отсрочку от мобилизации. Это касается тех, кто поступил в учреждения профессионального образования, и тех, кто превысил расчетный срок обучения.

Соответствующий законопроект зарегистрирован в Верховной Раде 1 сентября.

Студенты старше 25 лет могут лишиться отсрочки

Проект закона предлагает внести изменения в закон Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации.

Согласно законопроекту, отсрочка от мобилизации может предоставляться:

учащимся колледжей и соискателям профессионального высшего образования, поступившим не позднее года, когда им исполняется 25 лет;

студентам высших учебных заведений, обучающимся по дневной или дуальной форме и должны завершить обучение в срок, официально установленный учебным заведением для конкретной программы;

докторантам и врачам (фармацевтам) — интернам, врачам — резидентам.

Эта норма распространяется на студентов, получающих образование по уровню, выше ранее полученного.

Право на отсрочку также будут иметь:

научные работники вузов, научных учреждений и организаций с научной степенью;

научно-педагогические работники учреждений высшего и профессионального предвысшего образования;

педагогические работники учреждений высшего, профессионального предвысшего, профессионального (профессионально-технического) образования и общего среднего образования.

Эта норма касается работников, которые на основном месте работы работают не менее чем на 0,75 ставки.

Фраза “в пределах расчетного срока выполнения образовательной программы” означает, что лицо должно завершить обучение (сдать все экзамены и зачеты, защитить диплом) в срок, официально определенный учебным заведением, без учета дополнительных продлений или перерывов.

Таким образом, право на отсрочку от мобилизации сохраняется только для студентов дневной или дуальной формы обучения, которые завершают образовательную программу в установленный учебным заведением срок.

