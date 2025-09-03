Україна не віддасть Донбас Росії, заявив президент Володимир Зеленський.

Зеленський про питання територій у війні

Президент України заявив, що оскільки Путін дуже багато разів брехав, то йому не можна довіряти і у будь-якому разі віддавати територію.

– Коли ми всі кажемо, що ми не довіряємо Путіну, це означає, що немає якогось єдиного підходу чи розумного підходу у вигляді обміну територіями. Якщо ви не довіряєте цій людині, якщо ця людина вже частково окуповувала вас, якщо ви розумієте всі аспекти повномасштабної війни, якщо хтось підтримує цю ідею, хто може вам дати гарантії тоді, що Путін не буде продовжувати? Ніхто не може дати гарантій, – зазначив Зеленський.

Також глава держави наголосив, що протягом чотирьох років Путін не спромігся окупувати навіть 30% Донбасу.

– Якщо він піде далі — йому будуть потрібні роки, він має “покласти” там мільйони солдатів. Саме тому ми не будемо давати йому подібних подарунків, — сказав президент.

Нагадаємо, що під час зустрічі з Фредеріксен Зеленський анонсував розмову з президентом США Дональдом Трампом.

