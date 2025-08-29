Президент Володимир Зеленський заявив, що завершення війни можливе як військовим шляхом, так і дипломатичним. Однак саме дипломатія дає більше шансів на швидший результат та менші втрати.

Зеленський назвав два шляхи завершення війни

– Припинення війни може відбутися двома варіантами: військовим або дипломатичним. Ми розуміємо всі, що Росія наразі не зможе нас окупувати. Ми розуміємо всі, що Україна наразі зброєю не зможе повернути всі свої території. Не вистачає сил їм, не вистачає сил нам, – заявив глава держави сказав під час брифінгу.

Тому президент вважає, що “дипломатичний шлях більш швидкий і з меншими втратами, ніж шлях через війну”.

Нагадаємо, 25 серпня президент анонсував зустріч української та американської команд, яка має відбутися наприкінці цього тижня. Головною темою обговорень має стати перспектива майбутніх переговорів між Києвом та Москвою.

Раніше Зеленський наголошував, що для ухвалення ключових рішень щодо припинення російської агресії необхідна зустріч на рівні лідерів держав. Він неодноразово заявляв про готовність взяти участь у такому саміті.

Натомість у Кремлі не демонструють готовності. Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров нещодавно зазначив, що Володимир Путін нібито не заперечує проти зустрічі із Зеленським, однак “за однієї умови”.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що двосторонні переговори між Зеленським і Путіним неможливі після атаки на Київ 28 серпня.

Президент США Дональд Трамп стверджував, що Путін не хоче особистих переговорів із Зеленським, оскільки український лідер йому “не подобається”.

