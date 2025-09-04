Коли Путін хоче, щоб не було зустрічі, то треба запросити мене в Москву – Зеленський
Російський диктатор Володимир Путін робить все, щоб відтермінувати зустріч на рівні лідерів щодо закінчення війни в Україні.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном за підсумками зустрічей у Парижі.
Зеленський про зустріч із Путіним
За словами глави держави, американські партнери передали українській стороні, що Путін запросив Зеленського в Москву.
– Я вважаю, що коли хочеш, щоб не було зустрічі, то треба запросити мене в Москву. Росія почала говорити про зустріч – це вже непогано, – переконаний Зеленський.
На думку президента, українська сторона поки що не бачить бажання росіян щодо закінчення війни.
Як стверджує Володимир Зеленський, зустрічі на такому рівні повинні виходити з якимось результатом, наприклад, закінченням війни Російської Федерації проти України.
Під час брифінгу президент Франції Еммануель Макрон заявив, що найближчими тижнями стане зрозуміло, яким буде внесок США у зусилля Коаліції охочих щодо гарантій безпеки для України.