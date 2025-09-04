Російський диктатор Володимир Путін робить все, щоб відтермінувати зустріч на рівні лідерів щодо закінчення війни в Україні.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном за підсумками зустрічей у Парижі.

Зеленський про зустріч із Путіним

За словами глави держави, американські партнери передали українській стороні, що Путін запросив Зеленського в Москву.

Зараз дивляться

– Я вважаю, що коли хочеш, щоб не було зустрічі, то треба запросити мене в Москву. Росія почала говорити про зустріч – це вже непогано, – переконаний Зеленський.

На думку президента, українська сторона поки що не бачить бажання росіян щодо закінчення війни.

Як стверджує Володимир Зеленський, зустрічі на такому рівні повинні виходити з якимось результатом, наприклад, закінченням війни Російської Федерації проти України.

Під час брифінгу президент Франції Еммануель Макрон заявив, що найближчими тижнями стане зрозуміло, яким буде внесок США у зусилля Коаліції охочих щодо гарантій безпеки для України.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.