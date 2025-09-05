Президент США Дональд Трамп після розмови з очільником України Володимиром Зеленським планує найближчим часом телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це він заявив під час вечері з керівниками найбільших світових ІТ-компаній у Білому домі, повідомляє Fox News.

Війна в Україні – складний для врегулювання конфлікт

Під час заходу Трампу поставили питання, чи планує він після телефонного дзвінка до Зеленського найближчим часом поговорити з Путіним.

Американський президент підтвердив такі наміри, зазначивши, що веде хороший діалог з обома лідерами.

– Так, говоритиму. Я врегулював сім воєн. Ту, яка, на мою думку, мала бути однією з найлегших… Виявляється, що це трохи складніше, – визнав Трамп.

За словами американського лідера, цього тижня загинуло 7 014 людей. Більшість із них – це солдати.

На його переконання, таких втрат не було з часів Другої світової війни

Водночас, попри те, що війну в Україні Дональд Трамп вважає “найскладнішою задачею”, яку він вирішував, все ж переконаний, що може її залагодити.

Нагадаємо, що розмова Зеленського, європейських лідерів і Трампа відбулася після зустрічі Коаліції охочих у Парижі.

За словами президента Фінляндії Александра Стубба, США і Європа домовилися в найближчі 24 години обговорити санкції проти російської нафти й газу.

