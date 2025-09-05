Західні партнери включно зі Сполученими Штатами обговорюють залучення військових контингентів із країн, що не входять до НАТО, для розміщення у майбутній буферній зоні на території України.

Про це повідомляє NBC News із посиланням на джерела.

США контролюватимуть буферну зону в Україні

За даними видання, у разі укладення мирної угоди між Росією та Україною, США можуть взяти провідну роль у контролі за буферною зоною всередині України, яка має стати додатковим захистом від російської агресії.

Йдеться про велику демілітаризовану територію, яка відокремлювала б землі, підконтрольні Україні, та тимчасово окуповані РФ.

Як зазначають джерела, США завдяки своїм технологічним можливостям відіграватимуть ключову роль у моніторингу цієї зони.

Для цього планується використовувати безпілотники, супутники та інші розвідувальні засоби.

Вашингтон координуватиме свої дії з іншими державами, які також братимуть участь у спостереженні.

– За словами людей, знайомих з планом, ця зона може бути захищена військами з однієї або декількох країн, що не входять до НАТО, таких як Саудівська Аравія або навіть Бангладеш. За їхніми словами, американські війська не будуть розміщені на території України, – йдеться у повідомленні.

Сили НАТО не будуть присутні в Україні

Джерела підкреслюють, що російський президент Путін буде змушений погодитися на будь-які умови гарантій безпеки для України.

При цьому участь НАТО або навіть натяк на неї розглядається Кремлем як неприйнятна, тому автори плану свідомо намагаються уникати використання сил Альянсу чи його брендингу.

Система гарантій, ймовірно, включатиме присутність військ із держав, що не є членами НАТО, а також низку двосторонніх угод між Україною та її партнерами.

Це дозволить забезпечити безпеку без застосування статті 5 Північноатлантичного договору, яка є принциповою “червоною лінією” для Москви.

Розробка цього плану розпочалася після зустрічі президента США Дональда Трампа та Володимира Путіна на Алясці 15 серпня.

Одним із ключових викликів у процесі підготовки є визначення того, які саме дії Росії кваліфікуватимуться як повторне вторгнення та якою має бути відповідь України чи міжнародних моніторингових сил.

