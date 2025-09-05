Западные партнеры, включая Соединенные Штаты, обсуждают привлечение военных контингентов из стран, не входящих в НАТО, для размещения в будущей буферной зоне на территории Украины.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.

США будут контролировать буферную зону в Украине

По данным издания, в случае заключения мирного соглашения между Россией и Украиной, США могут взять на себя ведущую роль в контроле за буферной зоной внутри Украины, которая должна стать дополнительной защитой от российской агрессии.

Сейчас смотрят

Речь идет о большой демилитаризованной территории в пределах современных украинских границ, которая отделяла бы украинские земли от российских.

Как отмечают источники, США благодаря своим технологическим возможностям будут играть ключевую роль в мониторинге этой зоны.

Для этого планируется использовать беспилотники, спутники и другие разведывательные средства.

Вашингтон будет координировать свои действия с другими государствами, которые также будут участвовать в наблюдении.

— По словам людей, знакомых с планом, эта зона может быть защищена войсками из одной или нескольких стран, не входящих в НАТО, таких как Саудовская Аравия или даже Бангладеш. По их словам, американские войска не будут размещены на территории Украины, — говорится в сообщении.

Силы НАТО не будут присутствовать в Украине

Источники подчеркивают, что российский президент Путин будет вынужден согласиться на любые условия гарантий безопасности для Украины.

При этом участие НАТО или даже намек на него рассматривается Кремлем как неприемлемое, поэтому авторы плана сознательно стараются избегать использования сил Альянса или его брендинга.

Система гарантий, вероятно, будет включать присутствие войск из государств, не являющихся членами НАТО, а также ряд двусторонних соглашений между Украиной и ее партнерами.

Это позволит обеспечить безопасность без применения статьи 5 Североатлантического договора, которая является принципиальной «красной линией» для Москвы.

Разработка этого плана началась после встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске 15 августа.

Одним из ключевых вызовов в процессе подготовки является определение того, какие именно действия России будут квалифицироваться как повторное вторжение и каким должен быть ответ Украины или международных мониторинговых сил.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.