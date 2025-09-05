З неділі, 12 жовтня 2025 року, змінюються правила перетину кордонів Європейського Союзу для українців.

Про це повідомляє Департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України.

Правила перетину кордонів ЄС для українців

Європейський Союз запускає систему в’їзду та виїзду (Entry/Exit System – EES). Йдеться про автоматизовану базу даних, яка фіксуватиме всі перетини зовнішніх кордонів ЄС громадянами третіх країн, зокрема України.

У Департаменті консульської служби МЗС зазначають, що система стосується поїздок до 90 днів протягом будь-яких 180 днів (короткострокове перебування).

Тепер замість штампів у паспорті відбуватиметься цифрова реєстрація, під час якої збиратимуться такі відомості:

фото обличчя;

відбитки чотирьох пальців (для осіб від 12 років);

інформація із закордонного паспорта;

дата, місце в’їзду/виїзду та випадки відмови у в’їзді.

У Департаменті консульської служби МЗС пояснили, що всі пасажири транспортних засобів будуть зобов’язані виходити з транспорту для проходження біометрії.

Водночас процедура під час залізничних подорожей залежатиме від пункту пропуску та може відрізнятися.

Зазначається, що відмова надати біометричні дані може стати законною підставою для відмови у в’їзді.

У Департаменті консульської служби МЗС наголосили, що такий крок потрібен для ефективного контролю дотримання правил перебування у країнах ЄС, запобіганню використанню підроблених документів, підвищенню безпеки у Шенгенській зоні.

На початку липня стало відомо, що Європейський парламент підтримав нову систему в’їзду до ЄС, зокрема для українців.

