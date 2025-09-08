Російські пропагандистські медіа повідомили, що з 6 на 7 вересня з території України виїхало 200 тис. осіб – здебільшого це чоловіки та підлітки. Проте ця інформація є неправдивою.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації при РНБО.

Фейк про виїзд 200 тиc. молодих чоловіків

Російські медіа поширюють скриншот із відео, на якому група молодих чоловіків заходить у поїзд.

У ЦПД знайшли оригінал відео та з’ясували, що воно зі сторінки дитячого баскетбольного клубу та датоване 25 липня — до ухвалення постанови Кабміну про дозвіл на виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 22 років.

А за інформацією від Держприкордонслужби, з 6 на 7 вересня кордон України загалом перетнуло 49 тис. осіб.

— Мета ворога — посіяти недовіру до рішень українського уряду та створити враження масового виїзду молоді за кордон, — кажуть у ЦПД.

Нагадаємо, що 27 серпня Кабінет міністрів опублікував постанову, яка дозволяє чоловікам віком від 18 до 22 років виїжджати за межі України навіть під час дії воєнного стану.

28 серпня у ЦПД також спростували російський фейк про нібито масову втечу молоді з України. Тоді росіяни писали, що нібито на кордонах утворилися великі черги.

За даними прикордонників, суттєвого збільшення кількості подорожніх не фіксувалося, а черги були здебільшого через літній сезон та вихідні.

