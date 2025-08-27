27 серпня Кабінет міністрів опублікував постанову, яка дозволяє чоловікам віком від 18 до 22 років виїжджати за кордон навіть під час дії воєнного стану.

Відповідний документ оприлюднено на сайті Урядового порталу.

Виїзд за кордон чоловіків 18-22 років: що відомо

У тексті документа йдеться, що чоловіки віком від 18 до 22 років включно отримають право перетину кордону на законних підставах, попри чинні мобілізаційні обмеження.

Зараз дивляться

Нагадаємо, у ДПСУ заявили, що виїзд за кордон чоловіків 18-22 років передбачає необхідність мати з собою військово-обліковий документ у паперовій або електронній формі.

25 серпня на сайті Верховної Ради оприлюднили текст законопроєкту №13685 щодо дозволу призовникам та військовозобов’язаним віком до 25 років виїжджати за межі України. Його спрямували на розгляд профільного комітету парламенту.

Документом, ініційованим членом Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федором Веніславським та групою інших народних депутатів, пропонується внесення таких змін до статті 6 закону Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.