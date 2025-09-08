Втрати ворога на 8 вересня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 910 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 293-тю добу повномасштабної війни сягнули 1 089 060 вбитими і пораненими.

Зараз дивляться

Втрати РФ на 8 вересня 2025

  • особового складу – близько 1 089 060 (+910) осіб;
  • танків – 11 168 (+5);
  • бойових броньованих машин – 23 258 (+4);
  • артилерійських систем – 32 545 (+29);
  • РСЗВ – 1 481;
  • засобів ППО – 1 217;
  • літаків – 422;
  • гелікоптерів – 341;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 57 278 (+461);
  • крилатих ракет – 3 691 (+5);
  • кораблів/катерів – 28;
  • підводних човнів – 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 61 135 (+81);
  • спеціальної техніки – 3 961.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 293-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Читайте також
Карта бойових дій на 8 вересня 2025 – ситуація на фронті
Війна в Україні

Джерело: Генштаб ЗСУ

Пов'язані теми:

Армія РосіїВійна в УкраїніВтрати ворогаГенеральний штаб УкраїниЗСУ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.