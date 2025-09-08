Втрати ворога на 8 вересня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 910 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 293-тю добу повномасштабної війни сягнули 1 089 060 вбитими і пораненими.

Втрати РФ на 8 вересня 2025

особового складу – близько 1 089 060 (+910) осіб;

танків – 11 168 (+5);

бойових броньованих машин – 23 258 (+4);

артилерійських систем – 32 545 (+29);

РСЗВ – 1 481;

засобів ППО – 1 217;

літаків – 422;

гелікоптерів – 341;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 57 278 (+461);

крилатих ракет – 3 691 (+5);

кораблів/катерів – 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 61 135 (+81);

спеціальної техніки – 3 961.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 293-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

