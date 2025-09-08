Валентина Летяк, редакторка стрічки
2 хв.
Втрати ворога на 8 вересня: мінус ще 910 окупантів і майже 30 артсистем
Втрати ворога на 8 вересня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 910 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 293-тю добу повномасштабної війни сягнули 1 089 060 вбитими і пораненими.
Втрати РФ на 8 вересня 2025
- особового складу – близько 1 089 060 (+910) осіб;
- танків – 11 168 (+5);
- бойових броньованих машин – 23 258 (+4);
- артилерійських систем – 32 545 (+29);
- РСЗВ – 1 481;
- засобів ППО – 1 217;
- літаків – 422;
- гелікоптерів – 341;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 57 278 (+461);
- крилатих ракет – 3 691 (+5);
- кораблів/катерів – 28;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 61 135 (+81);
- спеціальної техніки – 3 961.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 293-тю добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
