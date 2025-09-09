Німеччина започаткує нову ініціативу Deep strike та посилить свою підтримку закупівлі безпілотників дальньої дії з оборонною промисловістю України.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн.

Рамштайн-30: нова ініціатива Deep strike і закупівля дронів Німеччиною

За словами Пісторіуса, у рамках ініціативи Deep strike Німеччина укладе низку контрактів з українськими підприємствами на загальну суму €300 млн.

Зараз дивляться

Міністр оборони Німеччини розповів, що ці контракти передбачають постачання кількох тисяч безпілотників дальньої дії різних типів українського виробництва.

За його словами, вони є гнучкими і містять опції щодо збільшення кількості.

Засідання Рамштайн-30 у гібридному форматі стартувало ввечері у вівторок, 9 вересня.

У Лондоні беруть участь міністр оборони Великої Британії Джон Гілі разом з німецьким колегою Борисом Пісторіусом, генеральний секретар НАТО Марк Рютте та міністр оборони України Денис Шмигаль, а інші учасники доєдналися онлайн.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.