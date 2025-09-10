Вночі 10 вересня під час масованої комбінованої атаки Росії на Україну щонайменше 19 дронів увійшли у повітряний простір Польщі. Частина дронів залетіла з території Білорусі. Для захисту Польща підняла винищувачі F-16, F-35, італійські літаки дальнього радіолокаційного виявлення AWACS та літак дозаправлення.

Попередньо відомо, що вдалося збити чотири дрони.

Через інцидент НАТО на прохання Варшави активувало статтю 4 Договору. На тлі російської атаки безпілотниками президенти США та Польщі Дональд Трамп та Кароль Навроцький проведуть сьогодні переговори.

Кремль відмовляється коментувати подію і наголошує, що це питання в компетенції Міністерства оборони Росії. А Міноборони РФ заявило, що нібито не планувало атакувати об’єкти на території Польщі.

Наслідки атаки на Польщу

Через атаку зупиняли роботу чотири аеропорти — у Жешуві, Любліні та два у Варшаві. Відомо, що Жешув – є головний логістичним центром, через який Захід передає нам допомогу.

Відомо, що уламки російського БПЛА впали на житловий будинок у селі Вирики Воля Люблінського воєводства, там пошкоджено дах та автівку. Водночас староста Влодавського повіту Маріуш Занько заявив, що поки не зрозуміло, чи дрон впав на будинок, чи його уламки.

Депутат від партії PiS Даріуш Стефанюк написав у Facebook, що російський дрон впав у полі біля села Чоснувка Більського повіту Люблінського воєводства.

Реакція Польщі

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що скличе Раду нацбезпеки після того, як отримає від Генштабу повну інформацію про атаку.

Прем’єр-міністр Дональд Туск вважає, що перетин російськими дронами кордону Польщі показує, що його країна все ближче до збройного конфлікту з часів Другої світової війни.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський назвав безпрецедентною атаку російських дронів на Польщу, і відкидає версію про технічну несправність, яка могла спричинити вторгнення безпілотників.

За словами Сікорського, до польського МЗС сьогодні викликали тимчасового повіреного Росії, але той відмовився визнати, що дрони були російськими.

– Російські безпілотники раніше та крилаті ракети вже вдиралися в польський повітряний простір. Одна з ракет під час війни впала за 10 км від мого будинку. Коли це робить один або два безпілотники, можна припустити технічну несправність. Але було 19 порушень, і просто неможливо уявити, що це була випадковість, – сказав Сікорський.

Відомо, що жертв і поранених унаслідок російської атаки немає. Польські правоохоронці продовжують пошук уламків дронів.

Реакція НАТО

Генсек НАТО Марк Рютте повідомив, що у відбитті атаки брали участь польські винищувачі F-16, нідерландські F-35, італійські літаки AWACS, багатоцільовий літак-заправник НАТО та німецькі комплекси Patriot.

Марк Рютте назвав російську атаку безрозсудною та вказав, що НАТО потребує посилення своєї оборони, а також збільшуватиме підтримку України.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що вторгненням російських дронів у повітряний простір Польщі, Путін досяг нового рівня ворожості до Європи.

– Ми стали свідками серйозного порушення повітряного простору Польщі на східному кордоні НАТО, що аеропорт Варшави довелося закрити. Літаки НАТО збили російські безпілотники в рамках першої оборонної операції такого роду з моменту початку повномасштабного вторгнення Путіна в Україну, – сказав Гілі.

Посол США в НАТО Метью Вітакер відреагував на нічне вторгнення російських безпілотників у Польщу, наголосивши, що Сполучені Штати захищатимуть кожен сантиметр території НАТО.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус впевнений, що російські БПЛА цілеспрямовано летіли курсом до Польщі.

– Немає абсолютно ніяких підстав вважати, що це була помилка в корекції курсу або щось подібне. Вони не мали необхідності летіти цим маршрутом, щоб дістатися до України, – заявив Пісторіус у німецькому парламенті.

Канадський прем’єр-міністр Марк Карні зазначив, що вторгнення російських безпілотників до повітряного простору Польщі було безрозсудним і ескалаційним.

Міністр оборони Італії та заступники міністрів Італії та Франції також висловили свою солідарність з Польщею.

Що кажуть експерти

Дипломат, колишній посол у США і Франції Олег Шамшур вважає, що захід російських безпілотників у повітряний простір Польщі – це спланована та нахабна акція, на яку треба реагувати. За його словами, це путінська стратегія – провокувати та дивитися на реакцію й тим самим визначати межі своєї поведінки.

Тепер головне питання, чи відчує Путін рішучість Польщі та НАТО жорстко реагувати на цей акт агресії. Це ж питання й до президента США Дональда Трампа, адже поки не було його реакції.

Олег Шамшур тепер би хотів бачити реальне закриття неба над Україною в рамках оборони Європи.

На думку дипломата, у НАТО є всі підстави, щоб задіяти статтю 5 Договору. Проте все залежатиме від загального рішення країн Блоку і вирішальне слово тут мають США.

Дипломат нагадав, що Україна з 2014 року попереджала Європу про загрозу від Росії, проте в ЄС та НАТО до цих слів ставилися доволі скептично. Тепер Україна має ще більше говорити пересічним європейцям, що допомога нашим Збройним силам – це безпека Європи й Польщі зокрема.

Тарас Загородній, політичний експерт, вважає, що заліт російських дронів на територію Польщі – це не забаганка Путіна, а вимога Китаю. Адже Пекін в обмін на допомогу вимагає від Москви продемонструвати, що РФ раз і назавжди посварилася із Заходом.

Китай своєю чергою показує світу, що США ненадійний союзник, не можуть підтримувати НАТО. Потім Китай буде розповідати азійським країнам, які орієнтуються на Вашингтон, що Америка нікого захищати не буде. Це продовження того, що Пекін продемонстрував на воєнному параді минулого тижня.

Зараз Китай скрізь, де тільки можливо, хоче назавжди посварити Росію із Заходом.

– Тобто Китай робить те, що із самим Китаєм зробили в 1969 році, коли американці вимагали від Китаю раз і назавжди посваритися із Радянським Союзом. Тоді у березні стався прикордонний конфлікт на спірному острові Даманський. Китай показав, що раз і назавжди посварився з Радянським Союзом. Тоді відносини з Китаєм дійсно охололи, – розповів Тарас Загородній.

Експерт нагадав, що раніше неодноразово в країнах НАТО звучали занепокоєння щодо Сувальського коридору, що по ньому можуть піти російські танки.

Нічна атака на Польщу показала, що достатньо запускати Шахеди і дивитися на реакцію Євросоюзу і США.

За словами Тараса Загороднього, Польща завжди будувала свою політику, як дуже близька до Сполучених Штатів країна. Армія Польщі вибудовується як таке собі продовження американської армії.

– А взагалі тут питання у тому, чи готова Європа для себе ухвалити рішення, що Росії просто не повинно існувати як держави, – каже політичний експерт.

Офіцер Повітряних сил у резерві, заступник директора компанії-виробника засобів РЕБ Анатолій Храпчинський заявив, що цією атакою на Польщу Росія показала себе васалом Сходу – гопником, який намагається нарватися на бійку.

– Це постійна проблема перерізання підводних кабелів у Балтійському морі, постійні спроби залучити мігрантів, щоб прорвати білоруський кордон із Польщею. Росія продовжує розхитувати безпеку Європи, – каже Анатолій Храпчинський.

Зараз дуже важливим є те, чи покаже себе Європа об’єднаною для протидії Росії, чи стане фрагментованою.

Народний депутат від Голосу, секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Роман Костенко зауважив, що Україна має важливий досвід у збиванні Шахедів, яким би могла поділитися із Польщею. Бо наші військові полюють на російські дрони за допомогою кулеметів, дронами-перехоплювачами тощо. А те, чим поляки збивали БПЛА, доволі дорого.

– Ми могли б їм допомогти, або виділити екіпаж, або поділитись технологіями, як убезпечити небо від російських Шахедів, – каже Роман Костенко.

Він також впевнений, що дрони не випадково залетіли до Польщі. Це була цілеспрямована атака на суверенну державу, а Путін буде лише підіймати градус ескалації.

Польський незалежний військовий аналітик, засновник оборонної консалтингової компанії Rochan Consulting Конрад Музика нагадав, що впродовж останніх кількох тижнів були поодинокі випадки заходу російських дронів на територію Польщі.

На його думку, є два сценарії, чому майже 20 дронів зафіксували над Польщею цієї ночі. Перший варіант і найбільш ймовірний – це навмисна провокація Росії.

Другий сценарій – українські засоби РЕБ перехопили сигнали і дрони полетіли до Польщі.

– Вважаю цей сценарій малоймовірним. Ми бачили траєкторію російських дронів, як вони летіли й скільки з них рухалося в бік Польщі. Це має вигляд запланованої операції Росії, – каже Конрад Музика у коментарі Forbes Ukraine.

На його думку, таким чином росіяни тестують готовність сил НАТО в Польщі або польської армії реагувати на подібні провокації.

Також росіяни хотіли перевірити готовність політичних органів НАТО до відповіді і скільки часу на це може знадобитися.

Третій варіант – картографуванням польських засобів ППО біля кордону.

Reuters із посиланням на джерела повідомляє, що НАТО не вважає вторгнення дронів на територію Польщі атакою.

