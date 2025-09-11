Президент Володимир Зеленський розповів, яким буде наповнення 19-го санкційного пакету проти Російської Федерації, на який вплинуло цілеспрямоване вторгнення 19 російських дронів на територію Польщі.

Про це президент написав у себе в Telegram.

Зеленський про санкції проти РФ

Зеленський наголосив, що наповнення санкційного пакету ще триває, але серед пріоритетів уже опинився російський банківський сектор, а також – банки в країнах, які продовжують торгувати з Росією, та інфраструктура тіньового флоту, яка наповнює бюджет російської війни: капітани суден, страховики, термінали, які використовуються для відвантаження нафти, та оператори ринку, які толерують російські схеми.

– Працюємо й проти різних схем обходу санкцій – готуємо спеціальний санкційний інструмент Європи, який обмежить доступ Росії до визначених критичних товарів, – зазначив він.

Президент пояснив, що тривають наразі консультації між ЄС та США. Україна також працює над синхронізацією санкцій – Володимир Зеленський розповів, що до юрисдикції України додали обмеження Британії, які були застосовані проти Росії та повʼязаних з нею субʼєктів.

– Також уже синхронізовані в Україні санкції Канади та 18 пакетів санкцій Євросоюзу. Наступний етап – санкції Японії, вже цього місяця завершимо синхронізацію, – додав очільник держави.

Він перерахував, що серед цих санкцій – обмеження проти російського ВПК, схем постачання критичних компонентів у Росію, заробітків російського бюджету, а також проти осіб, які пропагують війну чи поширюють російський вплив.

Президент наголосив, що найважливішим є те, що рекомендації України стають частиною санкцій партнерів, і висловив величезну подяку всім, хто допомагає.

Нагадаємо, що у ніч проти 10 вересня Росія випустила 19 ударних дронів по території Польщі, які заходили через Україну та Білорусь.

Польська ППО змогла збити лише чотири з них.

Джерело : Офіс президента

