На ювілейний, п’ятий, Саміт перших леді та джентльменів у Києві прибули представники семи країн, зокрема Австрії, Данії, Естонії, Фінляндії, Німеччини, Литви та Сербії. Також було представлено нове дослідження щодо впливу освіти на життя учнів, батьків, учителів.

Саміт перших леді та джентльменів у Києві: хто приїхав та дослідження

Перша леді країни Олена Зеленська подякувала колегам із семи країн, які долучилися до Саміту перших леді та джентльменів, особисто приїхавши в Київ. Вона повідомила, що на захід прибули пані Доріс Шмідауер (Австрія), пан Бо Тенгберг (Данія), пані Сір’є Каріс (Естонія), пані Сюзанн Іннес Стубб (Фінляндія), пані Ельке Бюденбендер (Німеччина), пані Діана Наусєдєнє (Литва), пані Тамара Вучич (Сербія).

– Вдячна нобелівським лауреатам та експертам, які завітали до нас. Міністрам освіти з різних країн, що зробили нашу роботу максимально експертною та глибокою. Вчителям з усього світу, які приїхали на зустріч і з нами, і з українськими дітьми, адже в межах саміту проведуть для них уроки в школах, – повідомила вона.

Під час дводенного Саміту говорять:

про освіту як маркер та умову рівності;

про роль учителів у сучасному світі – найважливіших провідників і в знання, і в життя;

вплив нових технологій на знання;

як освіта може буквально запобігати війнам та агресіям, сформувавши гуманітарні цінності.

Також було представимо ексклюзивне дослідження сприйняття освіти учнями, батьками та вчителями світу. Його підготував Центр соціальних змін і поведінкової економіки у співпраці з Deloitte за сприяння OECD, Education Cannot Wait і за підтримки Міністерства освіти і науки України та KSE.

Так, 50% учнів 15–17 років найбільш важливою функцією освіти вважають підготовку до дорослого життя. 44% їхніх однолітків в інших країнах такої самої думки.

40% учнів згадують серед своїх основних освітніх запитів креативне мислення, 38% – уважність і відповідальність, 32% – здатність працювати в команді й емоційну стабільність, 31% – мотивацію та самосвідомість.

Тим часом батьки, особливо українські, впевнені: навчальна програма, крім класичних предметів, має охоплювати сучасні навички, зокрема кібербезпеку, фінансову грамотність, психологічну підтримку, сексуальну освіту, досвід здорового харчування. Такі очікування нині мають від освіти і діти, і батьки. Ідеться не тільки про базові знання, але й про вміння орієнтуватись у складному сучасному світі.

Саміт присвячений Освіті, яка моделює світ. Тож у 14 країнах світу (Великій Британії, Україні, США, ОАЕ, Туреччині, Південній Африці, Мексиці, Литві, Японії, Естонії, Фінляндії, Данії, Чехії, Австрії) провели опитування учнів, батьків, учителів щодо того, як освіта змінює їхнє життя та яких впливів від неї вони хотіли б.

З’ясувалося, наприклад, що роль учителя в освітньому процесі також переосмислюється та виходить далеко за межі класу і школи. Саме від учителя, за даними дослідження, учні найбільше очікують підтримки (37% – українські учні, 31% – учні у світі).

